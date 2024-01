Teclear con la voz, la apuesta fuerte de Google

Google está trabajando en una nueva función para su aplicación de teclado, Gboard, que promete hacer que la digitación por voz sea más accesible y cómoda. Este avance, aún en desarrollo, se conoce como «Seamless voice typing» o Digitación de Voz Sin Interrupciones, y podría ser un gran paso para aquellos de nosotros que preferimos hablar en lugar de teclear.

Desde mi perspectiva, «Seamless voice typing» es una respuesta a una necesidad largamente ignorada. Actualmente, para usar la digitación por voz en Gboard, debemos hacer clic en el ícono del micrófono. Esta nueva función, descubierta por un informante conocido como AssembleDebug, simplificaría enormemente el proceso: la digitación por voz se activaría automáticamente cada vez que aparece el teclado. Imagínense la comodidad de empezar a hablar y ver cómo sus palabras se transcriben al instante, sin pasos adicionales.

Lo que realmente me llama la atención es cómo esta función podría trabajar mano a mano con Google Assistant, especialmente en teléfonos Pixel. Ya existe una integración entre Gboard y el asistente de Google, permitiendo comandos de voz detallados. Con «Seamless voice typing», esta colaboración podría alcanzar un nuevo nivel de fluidez y eficiencia.

Al activar la digitación por voz, se espera que la interfaz de usuario de Gboard se transforme. Los caracteres habituales darían paso a una barra de herramientas más compacta y focalizada en la parte inferior de la pantalla. Este cambio no solo es estéticamente agradable, sino que también optimiza el espacio en pantalla para una mejor experiencia de usuario.

Gboard Seamless voice typing

As clear from the description of the feature, it starts voice typing automatically when the keyboard is displayed.

Flag for rboard or GMS flags app users –

config_global_direct_to_dictation

Version – 13.8.03.597073932-beta@Android #Google pic.twitter.com/nMNIkgAYxC

— AssembleDebug (@AssembleDebug) January 23, 2024