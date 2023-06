La opinión de Zuckerberg sobre las Apple Vision Pro

En una reciente reunión de la compañía Meta, Mark Zuckerberg brindó sus impresiones sobre el lanzamiento del nuevo dispositivo de realidad aumentada de Apple, el Vision Pro. Lejos de mostrar preocupación, el CEO de Meta manifestó que no veía en el Vision Pro ningún avance tecnológico que su empresa no haya ya explorado.

La realidad virtual y aumentada (RV y RA) es un campo tecnológico en el que los dispositivos permiten a los usuarios interactuar con entornos digitales de manera más inmersiva. Aunque la tecnología se encuentra en una etapa de desarrollo temprano, empresas como Meta y Apple están invirtiendo en ella debido a su potencial para cambiar la forma en que interactuamos con la tecnología.

Uno de los aspectos destacados por Zuckerberg fue la diferencia de precios entre el Quest 3 de Meta y el Vision Pro de Apple. Mientras que el Vision Pro de Apple tiene un precio de $3,499, el Quest 3 de Meta se espera que cueste $499. Esta diferencia significativa en el precio podría permitir a Meta llegar a una base de usuarios más amplia, haciendo que su tecnología de realidad virtual y aumentada sea más accesible.

Zuckerberg fue particularmente crítico con la visión de Apple para la realidad aumentada y virtual, señalando que la visión de Apple parecía estar centrada en experiencias individuales en lugar de interacciones sociales. Dijo que, a diferencia de Apple, Meta está interesado en crear productos que sean fundamentalmente sociales, permitiendo a las personas interactuar de nuevas formas y sentirse más cerca.

La opinión, publicada en The Verge, dice:

Apple finalmente anunció sus auriculares, así que quiero hablar de eso por un segundo. Tenía mucha curiosidad por ver qué iban a enviar. Y obviamente aún no lo he visto, así que aprenderé más a medida que lleguemos a juegue con él y vea qué sucede y cómo la gente lo usa.

Por lo que vi inicialmente, diría que la buena noticia es que no hay ningún tipo de solución mágica que tengan para ninguna de las restricciones o leyes y física que nuestros equipos aún no hayan explorado y pensado. Optaron por una pantalla de mayor resolución, y entre eso y toda la tecnología que pusieron allí para alimentarla, cuesta siete veces más y ahora requiere tanta energía que ahora necesita una batería y un cable conectado para usarla. Hicieron ese compromiso de diseño y podría tener sentido para los casos que buscan.

Pero mire, creo que su anuncio realmente muestra la diferencia en los valores y la visión que nuestras empresas aportan a esto de una manera que creo que es realmente importante. Innovamos para asegurarnos de que nuestros productos sean lo más accesibles y asequibles posible para todos, y eso es una parte fundamental de lo que hacemos. Y hemos vendido decenas de millones de Quests.

Más importante aún, nuestra visión del metaverso y la presencia es fundamentalmente social. Se trata de personas que interactúan de nuevas maneras y se sienten más cercanas de nuevas maneras. Nuestro dispositivo también se trata de estar activo y hacer cosas. Por el contrario, cada demostración que mostraron era una persona sentada sola en un sofá. Quiero decir, esa podría ser la visión del futuro de la informática, pero no es lo que quiero. Hay una diferencia filosófica real en términos de cómo abordamos esto. Y ver lo que ofrecen y cómo van a competir me emocionó aún más y, en muchos sentidos, me hizo sentir optimista de que lo que estamos haciendo es importante y tendrá éxito. Pero va a ser un viaje divertido.