Snapchat se llena de reseñas negativas en la App Store, como crítica por la implementación de My AI

La semana pasada, Snapchat anunció que expandiría la disponibilidad de My AI, su asistente de inteligencia artificial, a todos los usuarios, después de haberlo hecho disponible exclusivamente para suscriptores premium. Sin embargo, los usuarios no están particularmente entusiasmados con este cambio, principalmente porque Snapchat coloca automáticamente el bot de conversación «My AI» en la parte superior de su lista de chats.

Los usuarios de Snapchat están tan descontentos con este cambio que están recurriendo a la App Store para publicar una gran cantidad de reseñas de una estrella para la aplicación.

¿Qué es la función My AI de Snapchat?

My AI es el chatbot de Snapchat que funciona con la misma tecnología que ChatGPT de OpenAI. La función se lanzó por primera vez en febrero, pero exclusivamente para los suscriptores de Snapchat Plus. La semana pasada, sin embargo, Snapchat anunció que estaba ampliando la disponibilidad de My AI a todos los usuarios de Snapchat, junto con una gama más amplia de actualizaciones en cosas como el intercambio de ubicaciones y las Historias.

Según Snapchat, el chatbot My AI puede hacer varias cosas diferentes, desde responder preguntas triviales, ofrecer consejos de compra, dar recomendaciones de viaje, sugerir recetas y mucho más. Snapchat ha integrado My AI de tal manera que parece que estás hablando con un amigo real de Snapchat, pero en realidad, estás hablando con el asistente de IA.

Snapchat ancló My AI en la parte superior de la lista de chats

A medida que My AI se lanzó ampliamente a todos los usuarios durante la semana pasada, muchos expresaron su frustración por la forma en que Snapchat ha elegido implementar la función. En su forma actual, My AI está anclado automáticamente en la parte superior de su lista de chats, por encima de todas las conversaciones con amigos reales.

Según TechCrunch, los usuarios de Snapchat están tan frustrados por este cambio que están inundando la lista de la App Store con reseñas de una estrella. Según el informe, que cita datos de Sensor Tower, la calificación promedio de Snapchat en la App Store durante la última semana es de solo 1,67 estrellas. De hecho, el 75% de todas las reseñas dejadas en la última semana han sido de una estrella.

Los usuarios de Snapchat también han recurrido a TikTok, Twitter e Instagram para quejarse de que My AI esté anclado en la parte superior de su lista de conversaciones. No solo Snapchat agregó el chatbot de My AI sin dar a los usuarios una opción, sino que los usuarios tampoco tienen control sobre él y no pueden optar por salir.

Esto significa que los usuarios no pueden ocultar, eliminar ni bloquear My AI para que no aparezca en la lista de chats. Los usuarios de Snapchat tampoco pueden simplemente mover My AI para que aparezca más abajo en la lista de chats. Está anclado en la parte superior por defecto, y no hay nada que se pueda hacer para cambiar eso.

Quizás empeorando las cosas, los usuarios de Snapchat+ sí tienen la capacidad de desanclar o eliminar My AI de su lista de chats. «Los suscriptores de Snapchat+ reciben acceso anticipado a las nuevas funciones de My AI y tienen la capacidad de desanclar o eliminar My AI de su lista de chats», indicó Snapchat.

La falta de control de los usuarios sobre My AI es particularmente preocupante para aquellos que prefieren mantener su lista de conversaciones organizada. Para algunos, tener una conversación de chatbot en la parte superior de su lista de conversaciones puede ser una fuente de frustración y distracción constante.

Además, algunos usuarios han informado que My AI a menudo interrumpe sus conversaciones con amigos al enviar notificaciones no solicitadas sobre nuevos mensajes en la aplicación. Esto ha llevado a que algunos usuarios desactivaran completamente las notificaciones de Snapchat, lo que puede llevar a perderse mensajes importantes.

El hecho de que los suscriptores de Snapchat+ tengan la capacidad de eliminar My AI de sus conversaciones ha generado más controversia y ha llevado a acusaciones de que Snapchat está tratando de obligar a los usuarios a pagar por características que deberían estar disponibles para todos.

Algunos usuarios también han cuestionado la eficacia real de My AI. Aunque la tecnología de chatbot ha avanzado significativamente en los últimos años, algunos usuarios informan que las respuestas de My AI son a menudo inexactas o irrelevantes. Si bien puede ser útil para preguntas triviales o tareas simples, algunos usuarios han informado que My AI no es lo suficientemente sofisticado para manejar preguntas complejas o proporcionar asesoramiento confiable.