Snapchat lanza su propio chatbot impulsado por ChatGPT

Snapchat lanza ‘My AI‘, un chatbot que ejecutará la última versión de la tecnología GPT de OpenAI , personalizado para Snapchat y disponible de momento para los suscriptores de Snapchat+ como una característica experimental.

Dejando claro que se trata de una IA que puede cometer errores en fase inicial, y pidiendo a los usuarios que no compartan secretos con ella, Snapchat ha comentado que está implementando una función de chatbot experimental que se ejecuta en la tecnología GPT de OpenAI para algunos usuarios de su aplicación de mensajería fotográfica Snapchat.

La función estará disponible durante esta semana con el objetivo de comenzar a recoger las primeras opiniones, comentarios que se usarán para mejorar el chatbot para futuras aplicaciones.

En una publicación de blog oficial, dejan claro que se limitará a los usuarios suscritos en Snapchat+, aunque seguramente acabará implantándose para todos los usuarios de Snapchat en los próximos meses.

La empresa pretende evitar cualquier «información sesgada, incorrecta, dañina o engañosa» a través del chatbot, por eso dejan claro que está en modo de pruebas. Ya sabemos que es posible engañar a My AI para que revele información no deseada, por lo que todo lo que salga de My AI, debería quedarse en My AI, para evitar la divulgación de Fake News por el mundo.

La empresa guardará todas las conversaciones para revisar el chatbot experimental. Con base en la revisión y los comentarios de los usuarios, la empresa introducirá más cambios para mejorar, por eso no quieren que los usuarios compartan secretos.

Un camino más para hacer que la IA esté aún más presente en nuestras vidas.