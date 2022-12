ChatGPT, qué es y qué se puede hacer con este impresionante sistema

Durante los últimos días el chatbot de OpenAI se ha vuelto viral, un producto de la misma empresa que trajo DALL-E, sistema de inteligencia artificial que crea fotos a partir de textos.

El caso es que el chatbot parece humano. Hablamos con él y parece que hay alguien de verdad al otro lado, con respuestas naturales, sofisticadas, definiciones que realmente hacen pensar que hemos dado un gran paso en el mundo de la tecnología.

Aquí tenéis un ejemplo de conversación que tuve ayer:

El chatbot puede enseñar a los usuarios varias cosas, como configurar un sitio web, arreglar algo de programación o dar consejos sobre salud.

¿Qué es ChatGPT de OpenAI?

En pocas palabras, es un nuevo chatbot desarrollado por OpenAI que está diseñado para interactuar con usuarios humanos de la forma más natural posible. El chatbot se creó desde cero para ser lo más natural posible al hablar con las personas en lo que se denomina «un estilo conversacional».

El sitio web del chatbot dice que «el formato de diálogo permite que ChatGPT responda preguntas de seguimiento, admita errores, cuestione premisas incorrectas y rechace solicitudes inapropiadas».

Imita los patrones del habla y es capaz de recordar lo que hemos dicho en la misma conversación, añadiendo contexto para dar información precisa y oportuna.

Lo curioso es que se puede usar como profesor de programación. Podéis comprobarlo en esta otra prueba que hice:

De hecho ya ha sido prohibido en stackoverflow para que la gente no lo use en las respuestas a las dudas.

¿Cómo se usa ChatGPT de OpenAI?

Para usarlo solo hay que identificarse en chat.openai.com/chat, aunque está en modo beta y tiene los accesos limitados. Podéis, una vez dentro, iniciar una conversación en varios idiomas, español incluido, aunque es importante recordar que no es Google, no tiene información sobre eventos pasados ni podemos preguntar cosas del tipo «quién fue el entrenador del Real Madrid en 1992», por lo que no es una enciclopedia, es un chatbot.

Podéis hacerle una entrevista, eso sí, tal y como podéis ver aquí.