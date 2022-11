World of Warcraft y otros populares juegos de Blizzard se retirarán de China en 2023

World of Warcraft, el popular juego de rol multijugador masivo desarrollado por Blizzard Entertainment, comunicó su próximo retiro de China, junto a otros populares títulos pertenecientes a la misma compañía.

Este anuncio fue emitido tras la finalización de la alianza entre Blizzard y NetEase, importante empresa china de servicios digitales, que desde 2008 se encargó de la distribución de sus juegos y de brindarle su infraestructura de servidores en el gigante asiático.

Importantes juegos de Blizzard se retiran de China en enero

Blizzard Entertainment y NetEase revelaron la determinación de cesar la alianza que han mantenido por 14 años, despertando el asombro de los millones de jugadores que por un largo tiempo han cultivado su afición por este universo de personajes pertenecientes a la Alianza y la Horda.

Los representantes de Blizzard comentaron que ambas empresas no consiguieron pactar un acuerdo común, alineado con los principios operativos de Blizzard, empresa cuya matriz, Activision Blizzard, se encuentra en proceso de adquisición por parte de Microsoft.

El anuncio de esta decisión no proporcionó detalles más específicos sobre la determinación tomada. Portavoces de NetEase también confirmaron la noticia, limitándose igualmente a comentar lo preciso. Durante los próximos días, ambas compañías comunicarán mayores detalles sobre este panorama.

Blizzard ya confirmó que durante los próximos días dejarán de estar disponibles comercialmente sus títulos en el mercado de China. Quienes mantengan acceso a estos títulos, podrán jugarlos hasta antes de la medianoche del 24 de enero de 2023.

Aunque la retirada de World of Warcraft ha sido el aspecto más bullado de esta situación, no es el único videojuego afectado por el fin de la alianza entre Blizzard y NetEase. Otros populares títulos, como Hearthstone, Warcraft III: Reforged, Overwatch, la serie StarCraft, Diablo III y Heroes of the Storm, correrán la misma suerte.

La excepción de este caso será con Diablo Immortal, título desarrollado de manera conjunta por NetEase y Blizzard, que recientemente fue publicado. Este juego permanecerá en el mercado chino, porque está sujeto a un acuerdo de licencia aparte.

NetEase, que es la segunda principal empresa digital de China, después de Tencent, tiene una fuerte presencia en el área del streaming, comercio electrónico, videojuegos y otros servicios. Tras comunicar esta decisión, sus acciones cayeron un 9%, con la proyección que de aquí a el próximo año se reduzcan entre un 6% y un 8% más.