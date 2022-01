World of Warcraft y Call of Duty serán de Microsoft, ya que comprará Activision Blizzard por casi 70 000 millones de dólares

Microsoft pagará 68.700 millones de dólares para comprar Activision Blizzard, lo que hace que ahora puedan proclamarse dueños de grandes títulos del mundo de los videojuegos, como ‘Call of Duty’, ‘Diablo’ y ‘World of Warcraft’.

De momento es una intención de compra, ya que la propuesta tiene que ser aprobada por organismos antimonopolio, pero está claro que es una gran apuesta para que Microsoft siga reinando en el mundo de los videojuegos (solo perderá en ingresos para Sony y Tencent).

Pagará 95 dólares por acción para hacerse con muchos títulos que podrán incluirse en Game Pass, y dejando sobre la mesa la posibilidad de hacer que los próximos juegos de Activision sean solo para PC y Xbox.

El CEO de Activision no cambiará, seguirá siendo Bobby Kotick, ejecutivo que, en estos momentos, está enfrentando acusaciones referentes a casos de acoso y maltrato. The Wall Street Journal informó que Kotick supo durante años sobre las acusaciones de conducta sexual inapropiada en su empresa, de 10.000 empleados, pero no actuó.

La polémica de la situación del CEO fue tan grande que en su momento desde Xbox estaban analizando si seguirían trabajando con Activision Blizzard o no, por lo visto los ajustes que estaban realizando estaban más relacionados con la compra de la compañía, por lo que se hace raro que siga siendo el CEO.

Cuando se apruebe la compra, el CEO será Phil Spencer, el CEO de Microsoft Gaming.

Para los jugadores, esta compra representa algunos cambios, ya que podremos acceder a los títulos de Activision desde cualquier lado a través de la nube (llegará a Game Pass, igual que ocurrió con los juegos de Bethesda después de la compra que hizo también Microsoft).

Se cree que la compra solo se cerrará en 2023, por lo que de momento todo queda igual.

Más información en news.microsoft.com