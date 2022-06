Apple presentará RealityOS, su sistema operativo para realidad virtual y aumentada, según reportes

Tras una seguidilla de rumores, arrastrada por años, finalmente están apareciendo indicios más concretos, pero aún no oficiales, sobre los pasos que Apple quiere dar en el mundo de la realidad virtual y aumentada.

De acuerdo con un reciente registro de propiedad intelectual, la compañía podría oficializar pronto su incursión en esta área con el lanzamiento de RealityOS, su nuevo sistema operativo.

Toma fuerza el rumor sobre los auriculares de realidad virtual y aumentada de Apple

Confirmando rumores que se han robustecido al encontrarse el nombre “RealityOS” en el código del software de Apple, nuevos antecedentes reportados recientemente nos presentan un mayor acercamiento a lo que la empresa liderada por Tim Cook prepara para entrar de lleno en este mercado.

Profundizando un seguimiento realizado desde 2017 a este proyecto, desde Bloomberg señalaron que los rumoreados nuevos cascos de realidad aumentada y virtual de Apple podrían ser lanzados al mercado durante 2023, postergando un estreno inicialmente agendado para finales de este año, por desafíos surgidos en torno al desarrollo de su software.

Aunque de momento no existe anuncio oficial que ratifique este proyecto, un antecedente valioso ha llegado a sustentar las teorías suscritas por la prensa especializada: El registro de la marca de RealityOS. Este trámite no fue realizado directamente por Apple Inc, sino que por Realityo Systems LLC, inscrita en el estado de Delaware.

Según explicó en Twitter Parker Ortolani, gerente de productos de consumo de The Verge, Realityo Systems no parece tener presencia pública, lo que sugiere que es una empresa fantasma utilizada por Apple para ocultar su participación. Según 9to5Mac, Apple ha adoptado la misma estrategia en el pasado, utilizando una empresa fantasma llamada «Yosemite Research LLC» para registrar los nombres de actualización de macOS, como Yosemite, Big Sur y Monterey.

En línea con lo esperado, la documentación de la marca registrada hace referencia al «hardware de computadora portátil» en el que se ejecutaría el sistema, señalando además que se relaciona con el «diseño y desarrollo de hardware, software, periféricos y juegos de computadora y video».

Para quienes han seguido el rastro de este rumor, ya se había reportado previamente que a principios de este mes la junta directiva de Apple supuestamente probó el dispositivo portátil con el que se estrenaría RealityOS, que es una práctica común antes de un lanzamiento público.

Otro elemento que hace que este rumor tome aún más fuerza, es que se avecina la WWDC de este año. El evento anual para desarrolladores de Apple se desarrollará el próximo 6 de junio, fecha alineada con los plazos del registro de marca antes señalado. Habrá que esperar hasta entonces para confirmar las especulaciones y conocer, de manera oficial, en qué consistirá este lanzamiento.