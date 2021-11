Instagram comenzó a extender la duración de las Historias con vídeo a un máximo de 60 segundos

La presencia y éxito de TikTok está repercutiendo fuertemente en el desarrollo de nuevas funciones en Instagram, con el fin de acercar la experiencia a lo que ofrece su popular red social competidora.

Hace poco conocimos que ​​Instagram trabaja en una función para añadir música a las publicaciones del feed, característica que llegará aparejada de otro cambio, la posibilidad de publicar Historias de vídeo que duren más hasta 60 segundos.

Quienes usan Instagram a menudo y publican contenido a través de sus Historias, seguramente estarán al tanto que la duración máxima de estas publicaciones es de 15 segundos.

Técnicamente, es posible subir hasta un minuto de contenido de una sola vez. Al usar la cámara o si se opta por la carga de clips de vídeo desde la galería del móvil, el contenido terminará fragmentándose de todas formas cada 15 segundos, hasta completar el tope mencionado de un minuto.

Matt Navarra, conocido comentarista y consultor de asuntos relativos a redes sociales, notificó a través de su cuenta de Twitter el cambio introducido. Sin grandes anuncios de por medio, sólo ciertas cuentas han podido por ahora acceder a esta función. Como cada nueva característica importante que Instagram introduce, se presenta por primera vez con una pequeña notificación explicativa.

Instagram is rolling out its longer stories feature

Videos of up to 60 seconds will no longer be broken up into segments

h/t @gyuval pic.twitter.com/coh8ZA4BQM

— Matt Navarra (@MattNavarra) November 23, 2021