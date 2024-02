Los mejores momentos para publicar en Facebook y obtener visitas

Recientemente, me sumergí en un estudio exhaustivo realizado por Buffer, donde estuvieron analizando más de un millón de publicaciones de Facebook compartidas por empresas, creadores e influencers en el último año. El objetivo era desentrañar el misterio detrás del mejor momento y día para publicar, así como identificar el tipo de contenido que genera mayor engagement en esta influyente red social. Quiero compartir con vosotros estos descubrimientos que considero clave en la era digital.

¿Cuándo publicar en Facebook? La hora y el día ideal

A través de este análisis, he observado que no existe una receta mágica para garantizar el éxito en Facebook, pero sí ciertos patrones que pueden ser útiles. Por ejemplo, las 10 a.m. de los viernes destacan como el momento estrella para compartir contenido. Esta franja horaria parece ser un imán para la atención de los usuarios. Curiosamente, los lunes y martes a las 10 a.m. y 9 a.m., respectivamente, también muestran altas tasas de interacción.

El viernes se corona como el mejor día para postear en Facebook. Es fascinante ver cómo la actividad en la plataforma se mantiene sólida desde las 9 a.m. hasta las 4 p.m. Los inicios de semana, particularmente los lunes y martes, también son momentos propicios, aunque se nota una ligera caída a mitad de semana.

El rey del contenido: video, imágenes y texto

En cuanto al tipo de contenido, el video reina con autoridad. Su capacidad para captar la atención y transmitir mensajes de manera dinámica lo hace insuperable en términos de engagement. Las imágenes y fotos no se quedan atrás, mostrando su poder para comunicar de manera efectiva y rápida. Sorprendentemente, las publicaciones solo de texto todavía tienen su lugar, ocupando un respetable tercer puesto. Este tipo de contenido puede ser especialmente relevante para mensajes directos o informativos.

Lo que no tiene alcance son los enlaces, por eso mucha gente publica una imagen, o un texto, y pone el enlace en el primer comentario, con la esperanza de robar algún click entre los nuevos visitantes.

Reflexiones personales y consejos prácticos

Desde mi experiencia, es crucial entender que estos hallazgos no son una varita mágica. Cada audiencia en Facebook es única, y lo que funciona para una página puede no ser efectivo para otra. La clave está en conocer a tu público y adaptar estas recomendaciones a sus características específicas. Recordad que Buffer analiza contenido de todos los países, en todos los idiomas, por lo que los horarios pueden ser muy relativos.

Además, quiero recalcar la importancia de la calidad del contenido. Un buen timing no compensa un contenido pobre. Es esencial que el contenido sea atractivo, relevante y de valor para tu audiencia.

Por último, recomiendo experimentar y analizar constantemente. Los patrones de engagement en Facebook están en constante evolución. Mantener un ojo crítico en las métricas y ajustar la estrategia en consecuencia es vital para el éxito a largo plazo.