Dos formas reales de ganar dinero con ChatGPT

Hay muchos artículos en Internet que muestran una enorme lista con supuestas formas de ganar dinero usando ChatGPT, pero suelen ser listas vacías, cosas como «aumenta la productividad en tu trabajo» y cosas así. Está claro que esas listas no mienten, pero no reflejan la verdad: ganar dinero desde cero con ChatGPT no es una tarea sencilla, requiere ser original.

Es por eso que he decidido comentar aquí os formas de hacerlo que me han llamado la atención:

1 – Ofrecer resúmenes y ayuda desde fiverr

Ya hay muchos perfiles en fiverr que, por 5 euros, ayudan a resumir documentos o a corregirlos modificando su estructura. Es obvio que por ese costo se está usando una IA que hace el trabajo, algo que no es malo en sí, si el resultado es bueno.

Lo que tenéis que hacer es tener una cuenta en ChatGPT (si es posible en la versión de pago, que hace mejor los trabajos) y aprender ingeniería de prompts para que la interacción sea lo más profesional posible, ya que resumir un texto o corregirlo requiere hacer las preguntas adecuadas del mismo. ChatGPT Plus permite subir documentos, o fotos de los mismos, por lo que puede ayudar en el proceso.

a) Herramientas Necesarias:

Cuenta en ChatGPT (versión de pago preferente).

Conocimiento en ingeniería de prompts para maximizar la eficiencia de ChatGPT.

b) Proceso:

Utiliza la capacidad de ChatGPT para analizar y resumir documentos.

Aprende a formular preguntas precisas para mejorar la calidad de los resúmenes y correcciones.

Utiliza la función de subir documentos o fotos para facilitar el proceso.

c) Consejos para el Éxito:

Mantén un alto estándar de calidad en tus servicios.

Asegúrate de comprender y atender las necesidades específicas de cada cliente.

Promociona tus servicios de manera efectiva para aumentar tu visibilidad en la plataforma.

2 – Crear imágenes y venderlas como pósters digitales en Etsy

De la misma forma que en fiverr hay gente ofreciendo trabajo con la ayuda de ChatGPT, hay gente en Etsy vendiendo arte gráfico. Si eres un experto con la creación de imágenes en IA, o tienes paciencia para hacerlo lo mejor posible, puedes obtener buenos resultados y aumentar el tamaño de las imágenes con Nero AI (por ejemplo) para que se puedan vender como pósters en Etsy.

a) Herramientas Necesarias:

Habilidades en la creación de imágenes utilizando IA.

Herramientas como Nero AI para mejorar la calidad de las imágenes.

b) Proceso:

Diseña y crea imágenes artísticas utilizando ChatGPT y otras herramientas de IA.

Amplía el tamaño de las imágenes para que sean aptas para pósters digitales.

c) Consejos para el Éxito:

Desarrolla un estilo único que diferencie tu arte.

Asegúrate de que la calidad del arte sea alta para satisfacer las expectativas de los clientes.

Implementa estrategias de marketing efectivas para destacar en Etsy.

En ambos casos será necesario divulgar el trabajo, claro, ya que una cosa es ofrecerlo y otra muy diferente es que te encuentren. Si el resultado es bueno, al cliente no le importará si has usado IA o no, lo que le importará es conseguir el resultado deseado.