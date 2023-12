Estudio dice que ChatGPT supera a estudiantes en habilidades de escritura (nada nuevo por aquí)

En el ámbito educativo, siempre estamos en búsqueda de métodos innovadores para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Recientemente, me topé con un estudio realizado por la Universidad de Passau que pone de manifiesto el potencial de la inteligencia artificial en la educación, específicamente en la escritura de ensayos.

La investigación, publicada en Nature, se centró en comparar ensayos escritos por estudiantes de secundaria y aquellos generados por ChatGPT, el modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI. Lo notable es que ChatGPT no solo equiparó, sino que superó a los estudiantes en varios aspectos, particularmente en el dominio del idioma inglés. Esto me lleva a preguntarme: ¿estamos presenciando el inicio de una era donde la IA podría complementar e incluso mejorar nuestras habilidades lingüísticas?

Lo que me llamó la atención es la rápida evolución de ChatGPT. Mientras que su versión 3.5 no pudo pasar el Abitur bávaro, una prueba alemana de fin de estudios secundarios, la versión 4 logró un puntaje impresionante solo seis meses después. Este progreso destaca el ritmo acelerado de mejora en las capacidades de la IA, lo que sin duda abre nuevas puertas y plantea interrogantes sobre su rol en la educación futura.

Otro aspecto interesante del estudio es la participación activa de los educadores en la evaluación de los ensayos. Fueron ellos quienes, mediante cuestionarios, juzgaron los textos sin saber su origen. Esto pone de relieve la necesidad de familiarizar a los docentes con estas tecnologías emergentes, para que puedan integrarlas de manera efectiva en el aula.

El estudio no solo muestra la habilidad de la IA en la escritura, sino que también nos invita a reflexionar sobre cómo la interacción con textos generados por máquinas podría influir en nuestro propio uso del lenguaje. ¿Adoptaremos inconscientemente patrones lingüísticos de la IA? ¿Cómo afectará esto a la manera en que enseñamos y aprendemos idiomas?

Este estudio no solo destaca las habilidades de un programa de IA en la escritura de ensayos, sino que también nos hace reflexionar sobre el futuro de la educación y el aprendizaje de idiomas. Me pregunto cómo esta tecnología podría integrarse en nuestras aulas, no solo como una herramienta de enseñanza, sino también como un medio para inspirar y mejorar las habilidades lingüísticas de los estudiantes.