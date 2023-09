Las 10 empresas tecnológicas más valiosas de los últimos meses

Si hay un sector de mercado de ventas realmente reñido, donde se lanza un nuevo producto y a la semana siguiente ya tienes un digno competidor, ese es el sector de la tecnología.

Cada una de estas empresas intentan quedarse con una rebanada del pastel cada vez más grande, para mejorar los números internos y satisfacer a más clientes. Pero, la pregunta del millón es, ¿Quiénes lo han venido haciendo mejor durante los últimos meses? He aquí la respuesta con las 10 empresas tecnológicas con mayor valor de marca de 2023.

Antes de iniciar el listado es importante aclarar que si tomáramos en cuenta otros factores, como por ejemplo, el número de ventas, las ganancias netas, y la capitalización por acciones, el ranking tendría a variar entre los líderes. Dicho esto, solo nos vamos a enfocar en el valor de mercado de cada compañía.

Apple Inc.

Según el portal especializado en métricas Statista, Apple todavía está lejísimos, pero muy lejos del segundo lugar de la lista. Los de la manzana mordida siguen englobando una gran cantidad de dispositivos y aplicaciones, lo cual ayuda a seguir manteniéndose el pódium.

Tan solo con ver esta lista con parte de lo que han presentado en 2023, más lo que sigue aterrizando nuevo a todos los usuarios (iPhone 15, MacBooks, AppleWatch, entre otros ), está más que seguro que Apple se mantendrá en el primer lugar. Apple presume la frívola suma de 880.455 millones de dólares como valor de marca.

Alphabet Inc – Google

Google cuenta con el sello de Alphabet Inc, una empresa multinacional americana. La principal fuente de ingresos de la compañía es la publicidad por medio de Google sites, y de productos en línea, además de los equipos enfocados para hacer del hogar un espacio más inteligente.

En el primer trimestre de 2023 Alphabet ha obtenido ganancias de 74.600 millones de dólares. 577.683 millones de dólares es una cifra realmente bárbara que habla de lo que ha ido consiguiendo los de la gran G como marca.

Microsoft

Microsoft Corporation es una compañía multinacional, quienes se enfocan en desarrollar tecnologías, su origen es estadounidense y se especializan en desarrollar una amplia gama de software, Hardware y servicios de TI.

Por consiguiente, en 2023 los ingresos a nivel mundial de los americanos fue de 55.490 millones de dólares estadounidenses en el primer trimestre de 2023. A día de hoy, Microsoft tiene más de 46 aplicaciones y servicios, entre los cuales figuran Skype, Teams, Excel, Word, etcétera. Esto le ha hecho escalar a la tercera posición y contar con un valor de 501.856 MDD.

Amazon

En la actualidad, Amazon es una de las empresas de minoristas más grandes y exitosas a nivel mundial. fundada en Seattle en 1994, comenzó vendiendo libros por internet y poco a poco fueron incrementando su catálogo, hasta lograr llegar al lugar que se encuentran hoy en día.

Seguidamente, en 2023 los ingresos de los de Seattle han sido de 127.400 millones de dólares en el primer trimestre. Además del sitio web de venta, cuentan con productos clave como lo es el Alexa echo dot, y en la carrera del streaming no se han quedado atrás gracias a Amazon Prime Video. La cifra de valor de marca está ubicada, según Statista, en 468.737 millones de dólares.

Samsung Group

Junto con Apple, Samsung lidera el sector de dispositivos móviles codo a codo a nivel mundial. Un dato que no hay que dejar escapar es que la empresa representa nada más y nada menos que el 20% del PIB de Corea del Sur. Una de sus últimas creaciones es el Galaxy Z Flip 5, que cuenta con un Windows que puedes personalizar a tu antojo, entre otras características.

Más de 367.260 millones de dólares es el valor de marca que cuenta esta firma surcoreana. Samsung también se está peleando ganar más terreno en la fabricación y venta de televisores y demás dispositivos electrónicos.

Meta Platforms – Facebook

En los últimos años, Facebook, ahora Meta, ha estado reorganizándose internamente para poder ofrecer más que las apps ya conocidas (Facebook, WhatsApp e Instagram). Desde el 2021, el metaverso ha sido objetivo principal de desarrollo para dicha marca, así que esperamos más avances en el tema de realidad virtual y aumentada en los próximos meses.

El valor de marca de Meta Platforms según Statista ronda los 93.024 millones de dólares. Nos queda la duda de cuáles serán las buenas nuevas de cara al 2024 a nivel de las aplicaciones que ya conocemos, así como también, de los servicios que ni siquiera han salido a la luz.

Tencent Holdings

¿Te suenan los juegos PUBG Mobile y League of Legends? ¿O tal vez la aplicación WeChat y QQ, que tiene más de 500 millones de usuarios? Pues bien, este conglomerado es dueño de estas y muchas más apps y empresa. Tencent Holdings no solo cuenta con juegos y redes sociales, pues cuentan con un portafolio de servicios dedicados al comercio electrónico, sistemas de pago, asistente virtual y más.

Las oficinas centrales están en China, y estar en Asia no ha sido un obstáculo para poder tener presencia en todo el mundo y llegar a un valor de más de 414.280 millones de dólares.

Broadcom

Broadcom también tiene lo suyo para diferenciarse entre el resto de miles de compañías dedicadas al área tecnológica. Tan solo por poner un par de datos para saber dónde estamos ubicados con ellos, dicha compañía presume haber creado el primer conmutador de radio 5G, la primera pantalla LED de matriz de puntos disponible para la venta, el primer módem por cable para que las compañías proveedoras de televisión pudieran brindar conexión a internet.

Su abanico de opciones no es para nada limitado: centro de datos, seguridad en la red, soluciones para acceso a internet, chips, etcétera. Los números hablan por sí solos, 239.640 millones de dólares en valor de marca, una barbaridad teniendo en cuenta que no se escucha tanto en el día a día como se merece.

Cisco

Te entendemos si no has oído hablar de esta firma son sede en California. Sin embargo, de seguro has podido disfrutar de alguno de los productos que ellos ofrecen y no lo sabías. Cisco es un gran aliado para miles de medianas, pequeñas y grandes empresas en todo el mundo al vender routers, switches, tecnología inalámbrica, servicios de ciberseguridad para evitar ataques en la red, gestión en la nube, entre otros.

Algo curioso de esta firma es que surge de una pareja que trabajaba en Stanford y tenían problemas para comunicarse de buena manera. Gracias a esto, han ido escalando desde hace 40 años y según Statista, su valor supera los 213.360 millones de dólares.

Oracle

Se trata de una de las empresas más importantes dedicadas al área de soluciones en la nube. Oracle se caracteriza por tener una amplia gama de productos que van, desde una plataforma para la creación de aplicaciones, gestión de publicidad y marketing, ejecutar operación de red, logística,, entre otros. Su área de servicios abarca sectores como servicios financieros, comunicaciones, ingeniería, hostelería, comidas y bebidas y hasta medicina.

Oracle lleva en su hombro una cartera de clientes enormes en diferentes industrias: FedEx, eBay, Netflix, Google Cloud Partner, LinkedIn, por ejemplo. Gracias a estado, en 2023 ostenta un valor de 91.992 millones de dólares. De seguro que en un futuro no muy lejano llega a los 100.000 millones.

Algo que no hay que dejar pasar es la variación que ha existido en 2023 respecto al ranking. Por ejemplo, según Statista, en enero de 2023 el top 3 se conformaba por Amazon, Apple y Google. No obstante, en el segundo semestre del año en curso, el ranking era liderado por Apple, Google y Microsoft. ¿Será que Apple vuelve al trono o los Google ponen una estocada de cara al 2024?