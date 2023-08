Google ya estaría revisando su asistente por voz e implementando tecnologías de IA generativa

Con el auge de plataformas como ChatGPT, de OpenAI, o de manera mucho más reciente de Bard, de Google, entre otros, nos hemos llegado a preguntar qué pasará con los actuales asistentes virtuales por voz que nos han ido acompañado a lo largo de los últimos años.

Semanas atrás ya conocimos que Apple se encuentra trabajando en su propio modelo llamado coloquialmente AppleGPT, desconociéndose cuál será el futuro de Siri.



Meses atrás un informe de The New York Times nos dijo que los chatbots están ocupando el lugar de los asistentes virtuales ya que éstos no habían evolucionado lo suficiente.

Google ya trabaja en mejorar su asistente por voz

Ahora nos encontramos con un informe de Axios que, en base a un mensaje de correo electrónico interno enviado ayer Lunes a los empleados de Google, se pone de manifiesto que el gigante de las búsquedas ya se encuentra trabajando en la revisión profunda de su Asistente de voz, destacando que contará con funciones impulsadas por tecnologías de Inteligencia Artificial generativa, y cuyas mejoras las notarán primero los usuarios de los dispositivos móviles.

La idea en un principio trataría de combinar enfoques nuevos con enfoques antiguos, por lo que no estaríamos ante un servicio renovado completamente desde cero, de manera que los usuarios no notarían un cambio radical sino un servicio bastante mejorado.

Además, como parte de esta iniciativa, Google también está reorganizando los equipos de trabajo que trabajan en el Asistente, implicando en la misiva que como parte de esta reorganización se está llevando también una pequeña «cantidad de despidos» que, según pudo conocer la citada publicación, implica la eliminación de docenas de puestos de trabajo.

Google, optimista con el futuro de su Asistente

En dicho mensaje de correo electrónico, vicepresidente de Google, Peeyush Ranjan, y el director de producto, Duke Dukellis, se muestran optimistas con respecto al futuro del Asistente señalando que:

Seguimos profundamente comprometidos con Assistant y somos optimistas sobre su brillante futuro por delante

Google no es la única compañía tecnológica que se encuentra revisando su propio asistente virtual, ya que Amazon también se encuentra trabajando en el «reinicio» de Alexa. En lo que a Google respecta, de momento se desconoce en cómo se llegará a materializar la puesta al día del Asistente en forma de capacidades y funciones, aunque sí queda claro que esto implicará una revisión profunda que afectará tanto a desarrolladores como a consumidores finales.

