Chatbots con IA toman el lugar de los asistentes virtuales, según nuevo informe

Un nuevo artículo de The New York Times pone de manifiesto que la irrupción de los chatbots impulsados por la Inteligencia Artificial obedece a que los asistentes virtuales de las importantes tecnológicas no han evolucionado lo que debieran a lo largo del tiempo, lo que hubiera evitado el boom que se está dando en estos últimos meses.

A este respecto, la publicación considera que compañías como Google, Apple o Amazon «perdieron la carrera de la Inteligencia Artificial» al entender que sus respectivos asistentes virtuales «tuvieron más de una década para volverse indispensables», aunque no han llegado a evolucionar por diferentes motivo.



Siri como el claro ejemplo

Para dejar la situación bastante clara ponen el foco en Siri, el asistente virtual de Apple, que fue lanzado en 2011, y que pese a todo este tiempo, no ha podido avanzar ya que, citando a John Burkey, ex ingeniero de Apple que trabajó en Siri, existen «obstáculos tecnológicos» y «código torpe» que impidió que Siri hubiera podido llegar más lejos.

A través de su código enrevesado se dificultó la llegada de más funciones, llegando «semanas» en actualizarse con funciones básicas, y donde según destaca el informe, «agregar funciones más complejas, como nuevas herramientas de búsqueda, podría llevar casi un año».

A esto se suma la dificultosa actualización de su base de datos, que acorde a Burkey, «agregar algunas frases nuevas al conjunto de datos requeriría reconstruir toda la base de datos», con todo lo que ello supone, calificando la base de datos como una «bola de nieve».

Con todo ello, son los propios asistentes virtuales lo que no han llegado a evolucionar, dejando espacio a lo que ahora están ocupando los chatbots basados en Inteligencia artificial.

Apple aún persigue la mejora de Siri, aunque de momento no hay detalles de los proyectos en los que pudiera estar trabajando Apple pese a que, como señaló anteriormente Bloomberg, Apple celebró el mes pasado su cumbre interna de IA para empleados.

Como ya hemos indicado en alguna ocasión, Microsoft está aprovechando el nuevo Bing para llegar a donde no ha podido llegar con Cortana, que con el tiempo, Microsoft llegó a relajar las aspiraciones viendo como no puede hacer sombra a Alexa y el Asistente de Google.

Y pese a que estos dos asistentes son los más avanzados del momento, el espacio que podría haber ocupado lo están ocupando ahora otras tecnologías de Inteligencia Artificial, recordando que el nuevo Bing lleva semanas admitiendo entradas de voz en las consultas, tanto en móviles como en escritorio.

Más información: The New York Times