Google prepara «Genesis», un «ChatGPT» para periodistas

Google parece estar embarcándose en una nueva aventura tecnológica, la creación de una herramienta de inteligencia artificial (IA) para periodistas, conocida hasta ahora como Genesis. Sin embargo, el camino hacia la innovación rara vez es lineal y este caso no es una excepción.

Genesis: El periodista artificial

Según fuentes anónimas citadas por The New York Times, Google ha presentado Genesis a ejecutivos de medios de comunicación de renombre. La promesa es una tecnología «responsable» capaz de procesar hechos y transformarlos en noticias. Sin embargo, esta novedosa herramienta no ha sido bien recibida por todos. Algunos ejecutivos han manifestado preocupaciones sobre el riesgo de que se subestime el esfuerzo humano necesario para crear noticias precisas y bien redactadas.

Google, por su parte, ha intentado aplacar estas inquietudes. Jenn Crider, portavoz de Google, ha aclarado que la intención no es reemplazar a los periodistas, sino proporcionarles herramientas para mejorar su productividad. Genesis, al igual que las herramientas de asistencia en Gmail y Google Docs, podría asistir a los periodistas en tareas como la generación de titulares o la adopción de diferentes estilos de escritura.

Los desafíos de la Inteligencia Artificial en el periodismo

No obstante, las críticas a Genesis no solo se centran en el temor al reemplazo humano. El uso de IA en el periodismo plantea retos significativos debido a la necesidad de precisión y comprensión de las sutilezas del lenguaje. Casos anteriores de IA generadoras de texto, como el modelo de IA de Google para hospitales, han demostrado que estos sistemas aún están lejos de ser perfectos, generando contenido inexacto o irrelevante.

Relación tensa: Google y la industria de los medios

A todo esto se añade la tensa relación entre Google y la industria de los medios. A pesar de las promesas de Google de exposición para los periódicos locales en Google News, la industria ha intentado organizarse para negociar en contra de la gigante tecnológica. La polémica del AMP y la demanda judicial de Gannett a Google por su monopolio en adtech son ejemplos palpables de este conflicto.

¿El comienzo de una nueva era o una repetición de viejos patrones?

Google ha experimentado previamente con numerosos productos y servicios, pero muchos de ellos no han perdurado en el tiempo. ¿Será Genesis una revolución duradera en el mundo del periodismo o se convertirá en un nuevo miembro del ‘cementerio de Google’?

El proyecto Genesis nos recuerda que la IA, con todo su potencial, no es una panacea. Las herramientas como Genesis deben ser desarrolladas y utilizadas de manera responsable, teniendo en cuenta no solo los beneficios productivos sino también las implicaciones éticas y sociales.

