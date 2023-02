Cómo la Inteligencia Artificial impactará en el futuro del periodismo

Esta pregunta ha estado en la mente de muchas personas desde hace algún tiempo, y ahora podemos ver cómo la IA está comenzando a influir en el periodismo, ya que las herramientas en cuestión son cada vez más populares.

La Inteligencia Artificial puede ayudar a los periodistas a automatizar algunas tareas, como la generación de texto. Esto significa que un programa informático puede escribir un artículo basado en los datos proporcionados por el periodista. Esto, por supuesto, le permite ahorrar tiempo y esfuerzo, ya que no tendrá que escribir todo el artículo desde cero.

La IA, además de participar en la creación del texto, también puede ser utilizada para ayudar a los periodistas a encontrar historias interesantes dentro de un gran conjunto de datos. Por ejemplo, un programa informático puede analizar miles de documentos para encontrar patrones interesantes y reveladores que un humano nunca podría encontrar. Esta es una gran ventaja para los periodistas, ya que les permite descubrir historias más profundas y ricas. No es lo que hace ChatGPT, pero hay otras herramientas, además de la famosilla del momento.

¿Y con ChatGPT?

Otra forma en que la IA está influyendo en el periodismo es con herramientas como ChatGPT. Esta herramienta utiliza algoritmos de aprendizaje profundo para generar contenido basado en las preguntas del usuario. Esto significa que un usuario puede preguntar sobre un tema específico y recibir respuestas precisas basadas en lo que se sabe sobre el tema. Esto ofrece a los periodistas un medio rápido y fácil de obtener información precisa sin tener que investigar demasiado sobre el tema.

El periodista con más éxito será el que haga mejores preguntas, y el que mezcle las respuestas digiriéndolas para crear algo innovador e interesante.

Riesgos

Aunque hay muchas ventajas obvias al usar la Inteligencia Artificial para ayudar con el periodismo, hay algunos riesgos involucrados que no podemos olvidar. Un problema potencial es el hecho de que los programas informáticos no son perfectos y pueden cometer errores si no se les da suficientes datos o instrucciones correctamente formuladas. Además, existe el riesgo de que la IA sea utilizada por individuos malintencionados para difundir noticias falsas o manipular las opiniones del público.

Hay muchos beneficios potenciales al usar Inteligencia Artificial para mejorar el periodismo moderno, pero también hay muchos riesgos involucrados si no se toman las precauciones necesarias para evitar errores o mal uso por parte de los usuarios.

La IA es capaz de devolver información falsa, y si no hay un trabajo de investigación por detrás, podremos leer más barbaridades de las que estamos acostumbrados a oír, y esta vez no podremos echar la culpa al becario.