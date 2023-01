Tesla fue multada en Corea del Sur por omitir información sobre la autonomía de sus coches

El regulador antimonopolio de Corea del Sur ha determinado que Tesla ha omitido información clave sobre el rendimiento de sus coches, debiendo haber explicado a sus clientes que la capacidad de conducción autónoma de sus vehículos puede reducirse al exponerse a temperaturas más frías.

Ahora, la empresa presidida por Elon Musk tiene que pagar una multa de 2,850 millones de wones, cifra equivalente 2,1 millones de euros.

Regulador antimonopolio de Corea del Sur acusa a Tesla de no informar a sus clientes sobre la autonomía reducida de sus coches en bajas temperaturas

Bajo la mirada defendida por el regulador surcoreano, la omisión de información crítica con respecto a los factores que limitan la autonomía de un coche, es considerada una grave violación de los derechos de los consumidores.

Un problema relacionado con el rango reducido de rendimiento de un coche a bajas temperaturas, radica en que los consumidores no obtienen realmente aquello por lo que pagaron. Otro problema que se desprende de esta situación, es que la autonomía reducida puede generar costes adicionales inesperados para los propietarios de vehículos Tesla, que pueden no ser conscientes del impacto de las bajas temperaturas en el rendimiento de su vehículo, al no cumplirse las expectativas de kilometraje con las que se proyectan al usar su coche.

Según KFTC, la Comisión de Comercio Justo de Corea, la disminución de los kilómetros recorridos con una sola carga de batería puede verse reducida hasta en un 50,5 % al exponerse a temperaturas bajo cero, en comparación con las especificaciones de la ficha técnica que Tesla publicó en línea. Sobre esta acusación, la compañía aún no ha emitido declaraciones.

Como una situación común para todos los coches eléctricos, es conocida la merma de rendimiento a la que se exponen ante condiciones extremas como la descrita. Durante el invierno, la misma batería necesita proporcionar energía adicional para calentar el automóvil, con el fin de mantener un ambiente agradable en el interior para el conductor y los pasajeros.

La mayoría de los coches eléctricos alcanzan su rendimiento declarado oficialmente al funcionar en un rango térmico superior a los 20 grados centígrados. En el caso de Tesla, la falta imputada es la poca transparencia con la que ha sido abordada esta condición.