Cómo convertirte en un personaje de anime con ayuda de la IA

Parece que la tendencia de crear imágenes con inteligencia artificial llego para quedarse. A través de las redes sociales hemos podido observar el gran trabajo realizado por estas herramientas donde las personas han subido imágenes de su rostro en diferentes estilos y escenarios.

El filtro Anime AI de TikTok ha demostrado verdaderas maravillas, pero hay otros sitios que hacen algo semejante.

La última novedad en este ámbito ha sido Me in Comics, un sitio web propiedad de la empresa china Tencent donde puedes tener la oportunidad de transformar una imagen de tu rostro en un personaje de anime.

Lo único que necesitarás será subir una foto que tengas almacenada en tu computadora o dispositivo móvil y luego esperar a que la herramienta de IA haga su trabajo.

Una vez terminado el procedimiento podrás observar cómo la imagen que seleccionaste de ti mismo ha sido transformada en un personaje de anime.

¿Cómo funciona Me in comics?

Lo primero que deberás hacer será ingresar en la pagina web de Me in comics. Una vez dentro podrás observar el botón de Play now, de manera que puedas luego buscar dentro de tu galería la foto que usarás para el procedimiento.

Asegúrate de que la imagen que elijas sea de tu rostro o de medio cuerpo. Si lo deseas puedes añadir una imagen donde aparezcas en compañía de otras personas.

Tras haber seleccionado la imagen, llega el turno de la página de poner en marcha la transformación, donde luego de unos segundos se mostrará la imagen original junto con la imagen convertida al estilo de anime.

Una vez que la imagen ha sido generada puedes tener la posibilidad de guardarla o compartirla en las redes sociales pulsando el icono de Share situado en la parte izquierda de la pantalla.

En caso de que no hayas quedado satisfecho con el resultado pulsa el botón Play again para comenzar el proceso de nuevo.

Cabe destacar que para hacer su trabajo Me in comics se encuentra sustentada por la inteligencia artificial de Stable Diffusion. Además, dentro de las políticas de privacidad de Me in comics se establece que las fotos que usemos para generar las imágenes permanecerán almacenadas en sus servidores por un periodo de 7 días. Luego de eso son eliminadas y toda la información asociada a estas se vuelve anónima.