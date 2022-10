Investigadores desarrollaron sistema de etiquetado comestible para alimentos

Actualmente, hay una carrera por desarrollar etiquetas comestibles para alimentos para que, por ejemplo, sea posible revisar de dónde viene el alimento y sus ingredientes, haciendo que la información desaparezca una vez que el producto sea consumido.

Investigadores de la Universidad de Osaka, Japón, desarrollaron»interiqr», un método de impresión tridimensional para incrustar códigos QR comestibles, un tipo de código de barras, en el interior de una galleta, sin alterar a en absoluto la apariencia exterior ni el sabor de la comida.

Etiquetas para alimentos hechas con materiales del mismo producto, una alternativa a los empaques actuales

Las etiquetas que acompañan los empaques de los productos comestibles, contienen datos se usan comúnmente en la industria alimentaria. Estos van desde los más básicos, como las pegatinas en las frutas, hasta los más tecnológicos, como las etiquetas de identificación por radiofrecuencia que utilizan campos electromagnéticos para la identificación y el seguimiento automáticos de los productos.

No obstante, mientras el mundo intenta reducir los envases adicionales, la carrera está en marcha para desarrollar etiquetas de alimentos comestibles que no sean tóxicas, que no cambien el sabor o la apariencia de los alimentos y que se puedan leer sin tener que destruirlos. El equipo de investigación de la Universidad de Osaka quiso abordar todos estos problemas.

“Ahora se pueden producir muchos alimentos con impresoras 3D”, explica Yamato Miyatake, autor principal del estudio. “Nos dimos cuenta de que el interior de los objetos comestibles, como las galletas, se podía imprimir para contener patrones de espacios vacíos de modo que, cuando enciendes una luz detrás de la galleta, se hace visible un código QR y se puede leer con un teléfono celular”.

De esta forma, se utiliza como etiqueta un código QR que está hecho de la propia galleta, solucionando así cualquier problema de gusto y sabor. Aún mejor, debido a que toda la información está contenida dentro de la comida, la apariencia externa de la galleta no cambia por completo. Y debido a que se puede usar una luz de fondo simple para hacer visible el código QR, la información está fácilmente disponible para los productores, minoristas y consumidores en cualquier etapa del viaje de la galleta desde la fábrica hasta el estómago.

“Nuestro método de impresión 3D es un gran ejemplo de la transformación digital de los alimentos, que esperamos mejore la trazabilidad y la seguridad de los alimentos”, dice el autor principal del estudio, Kosuke Sato. “Esta tecnología también se puede utilizar para proporcionar nuevas experiencias alimentarias a través de la realidad aumentada, que es un campo nuevo y emocionante en la industria alimentaria”.

Se espera que la adopción generalizada de tales tecnologías allane el camino hacia un futuro más limpio, considerando que este nuevo método para incorporar información comestible en los alimentos también será importante para la reducción de desechos asociados a productos de consumo diario.