Ante amenazas de Rusia, Elon Musk respondió que Starlink es para «fines pacíficos»

Recientemente, en una reunión de Naciones Unidas, Rusia manifestó que los satélites civiles son para ellos un «objetivo legítimo para represalias», bajo el actual contexto que desencadenó la invasión de aquel país sobre Ucrania.

Frente a estas declaraciones, que técnicamente incluyen a Starlink entre los objetivos comprometidos, Elon Musk resaltó que el servicio de internet satelital ofrecido por su empresa SpaceX tiene un propósito únicamente pacífico.

Satélites civiles como objetivo militar: La amenaza de Rusia y la respuesta de Elon Musk

La polémica y provocativa declaración rusa fue emitida en medio de una reciente reunión de las Naciones Unidas, dedicada a reducir las amenazas espaciales, desarrollada durante el pasado 12 de septiembre.

En aquella instancia, Konstantin Vorontsov, el presidente de la delegación rusa ante la ONU, comentó: “Nos gustaría subrayar una tendencia extremadamente peligrosa que va más allá del uso inofensivo de las tecnologías del espacio exterior y se ha hecho evidente durante los acontecimientos en Ucrania. A saber, el uso por parte de Estados Unidos y sus aliados de los elementos de la infraestructura civil, incluida la comercial, en el espacio ultraterrestre con fines militares”.

Siendo aún más específico con sus palabras, el diplomático dijo también: “Parece que nuestros colegas no se dan cuenta de que tales acciones, de hecho, constituyen una participación indirecta en conflictos militares. La infraestructura casi civil puede convertirse en un objetivo legítimo para represalias”.

Starlink, el servicio de Internet satelital que ofrece SpaceX, si bien no fue explícitamente mencionado en aquellas declaraciones, cabe dentro del perfil descrito por Vorontsov. Además, el antecedente de que la empresa brindó conectividad de asistencia a Ucrania en febrero, durante el período más álgido de la guerra, es un hecho que alimenta las especulaciones en torno a su posible categorización como objetivo militar en Rusia.

Elon Musk, CEO de la empresa tras este servicio, siguiendo su costumbre de utilizar Twitter para emitir declaraciones públicas, se limitó a publicar un tweet que dice: “Starlink está destinado sólo para uso pacífico”, agregando posteriormente la frase “para ayudar a reparar la falla en nuestras estrellas”, como respuesta al mensaje anterior.

Aunque Starlink no es el único servicio de Internet satelital disponible comercialmente, en la actualidad figura como el máximo referente de este sector, no sólo por la excentricidad de Musk, sino que también por el alto nivel técnico que compone su propuesta y su creciente cobertura en cada vez más puntos del planeta. No por nada han surgido esfuerzos internacionales para competir frente a esta empresa, que también ha estado bajo la mira de China.