Starlink brindará soporte satelital de Internet a Ucrania

Mientras la crisis continúa en Ucrania, a causa de la invasión bélica de Rusia, las autoridades del país, encabezadas por su presidente Volodímir Zelenski, continúan solicitando ayuda para sobrellevar este enfrentamiento.

En los tiempos que corren, la conectividad es un elemento crítico y bajo ese aspecto, Elon Musk, a través de su empresa Starlink, ofreció soporte satelital para acceder a Internet desde Ucrania.

A través de Twitter, el CEO de SpaceX, Elon Musk, anunció este fin de semana que los servicios de su infraestructura de Internet satelital de banda ancha, Starlink, comenzarán a funcionar en Ucrania.

La confirmación de esta iniciativa se hizo pública en la red social, tras el emplazamiento que Mykhailo Fedorov, Viceprimer Ministro y Ministro de Transformación Digital de Ucrania, le escribió directamente a Musk: “Mientras intentas colonizar Marte, ¡Rusia intenta ocupar Ucrania! Mientras sus cohetes aterrizan con éxito desde el espacio, ¡los cohetes rusos atacan a la población civil ucraniana! Le pedimos que proporcione a Ucrania estaciones Starlink y que se dirija a los rusos cuerdos para que se pongan de pie”, escribió la autoridad ucraniana.

Para acceder a esta plataforma de Internet satelital, es necesario contar con su propio kit de conexión, que consta de la antena Starlink, el router Wi-Fi y otros accesorios.

Respondiendo a la petición de Fedorov, Musk confirmó que las terminales requeridas para conectarse al servicio de Starlink ya se encuentran rumbo a Ucrania. «El servicio Starlink ahora está activo en Ucrania. Más terminales en ruta», dijo Musk en su tweet.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route.

— Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022