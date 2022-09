Cómo aprender las 1000 palabras más útiles de francés en poco tiempo

Al aprender las principales 1000 palabras de un idioma, ya estaremos listos para comunicarnos en el mismo. Esa es la filosofía de esta nueva aplicación web que nos ayudará a aprender francés en poco tiempo.

Se trata de lumalanguage.com, una solución que se suma al artículo Buenos recursos para aprender francés gratis.

Cuenta con lecciones cortas enfocadas en memorizar vocabulario, una técnica que sus creadores justifican de la siguiente forma:

Combinamos nuestras experiencias para crear un producto apto para principiantes que utiliza IA y contenido viral para ayudar a los usuarios a sentirse cómodos con un nuevo idioma en menos de 40 días, algo que puede llevar años en otras aplicaciones.

Es decir, que utilizan el contenido existente en web y redes sociales para ayudar a agilizar el aprendizaje, en este caso solo de francés, aunque están trabajando en ampliar la cantidad de idiomas usando la misma técnica.

Su misión, según podemos leer allí, es inspirar a las próximas generaciones para que se sientan cómodas y seguras con los idiomas de una manera nativa a su estilo de vida, algo que cada vez es más fácil con las herramientas gratuitas de aprendizaje de idiomas que tenemos en Internet.

Recuerdo como en la década de los 90 yo pagaba una mensualidad en una academia de inglés para que me pongan delante de un ordenador a realizar actividades que cualquiera puede ahcer gratis hoy en día. Ahora hay que aprovechar esos recursos y no perder tiempo. Podemos aprender cualquier cosa desde cualquier lugar, y el francés no es una excepción.