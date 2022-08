Para probar el chat inteligente más avanzado del mundo

AI Test Kitchen es un nuevo proyecto de Google que usa la Inteligencia Artificial para crear una experiencia de chat innovadora.

Lo presentó hace unos meses como una aplicación basada en un chatbot, LaMDA 2, y ya está abierto el formulario para pedirle a Google que queremos probarlo.

En dicho formulario nos pide nuestra profesión y nos pregunta para qué queremos usar la plataforma, ofreciendo las siguientes opciones:

– Comprender más cómo se comportan estos modelos

– Dejarme inspirar por el futuro potencial de la informática

– Obtener ideas para mi propio trabajo

– Encontrar problemas y reportarlos a Google

– Compartir mi experiencia con otros

También pide el país, ya que abrirán los registros primero a la gente de Estados Unidos.

Meta ya hizo algo parecido hace unos días abriendo las puertas a su chatbot BlenderBot 3 (también solo en Estados Unidos), un chat que la gente ha ido usando para demostrar cómo una inteligencia artificial puede decir cosas que ponen la piel de gallina, incluso criticar al fundador de Meta. Estos chats aún están en pruebas, y aprenden cosas nuevas con cada conversación realizada.

Meta aplicó menos restricciones para interactuar con BlenderBot, Google está siendo más prudente, limitando las conversaciones con LaMDA 2 a unos pocos modos básicos, seguramente para evitar los memes que BlenderBot está recibiendo en las redes sociales.

En los modos disponibles de LaMDA 2 tenemos a:

– Imagine It: pide a los usuarios que nombren un lugar real o imaginario, que luego LaMDA describirá.

– Talk About It: ofrece un mensaje conversacional para verificar si el chatbot se mantiene firme en la charla, sin cambiar de tema.

– List It: pide a los usuarios que nombren cualquier tarea o tema, con el objetivo de ver si LaMDA puede dividirlo en subtemas útiles.

Por mi parte ya me he registrado, ahora a esperar en la lista.