Mark Zuckerberg comentó que el metaverso que construye Meta será muy diferente al de Apple

Según Mark Zuckerberg, Meta y Apple están en una «competencia filosófica muy profunda» para construir el metaverso.

En una reunión interna, cuyo contenido fue filtrado a la prensa, el CEO de Meta comentó que ambas compañías ya están en condiciones para la batalla comercial que se desarrollará en torno al hardware para realidad aumentada y virtual.

Zuckerberg marcó las diferencias de su metaverso con el de Apple

En una reunión con sus empleados, Mark Zuckerberg hizo comentarios sobre el futuro escenario en el que tendrán que enfrentarse a Apple como competidores comerciales bajo el contexto del metaverso. Sus declaraciones, extraídas de una grabación filtrada, fueron dadas a conocer por The Verge.

A modo de contexto, cabe recordar que, tras rebautizar Facebook y declarar su propósito de centrarse en la construcción de su metaverso, una de las últimas revelaciones conocidas sobre este proyecto fue que esta plataforma será concebida como una plataforma abierta.

Tras eso, en conjunto con decenas de empresas como Adobe, Alibaba, Epic Games, Huawei, Microsoft, NVIDIA, Qualcomm, Sony Interactive Entertainment, Unity y el Consorcio WWW, entre otros, Meta fundó el Metaverse Standards Forum, una plataforma que busca establecer los estándares para el desarrollo de un metaverso abierto.

En este futuro contexto colaborativo, Meta pasará a ser un proveedor comercial más, presente con su hardware y software. Sin embargo, siguiendo su histórica línea, Apple apostaría por lo contrario, un metaverso cerrado, limitado a lo que la empresa de la manzana mordida proporcione.

Sobre esto, Zuckerberg reconoció que si bien, este modelo le ha funcionado a Apple en el caso del iPhone, no apuesta a que este modus operandi le traiga los mismos dividendos con el metaverso, sentenciando que «no está muy claro por adelantado si un ecosistema abierto o cerrado va a ser mejor».

Apple no suele referirse a sus proyectos en curso, hasta que son públicamente lanzados. Por lo mismo, el hermetismo de la empresa con esta materia no es sorpresa. Sin embargo, se da por sentado que será un paso seguro en el futuro, pues reportes previos ya han revelado que para estos fines, Apple contratató a una exejecutiva de Meta, ya cuenta con su propio sistema operativo y tiene planes de lanzar hardware al mercado.

Todo este movimiento no deja indiferente al CEO de Meta, que en la citada reunión, que tuvo lugar a principios de este mes, aclaró cómo los futuros pasos de Apple afectarían a la compañía, comentando detalles en respuesta a uno de sus empleados.

“Creo que está bastante claro que Apple será un competidor para nosotros, no solo como producto sino también filosóficamente. Estamos abordando esto de una manera abierta y tratando de construir un ecosistema más abierto. Estamos tratando de hacer que más cosas sean interoperables con Android. Estamos tratando de desarrollar el metaverso de manera que puedas llevar tus bienes virtuales de un mundo a otro. Creamos el Grupo de Estándares Abiertos del Metaverso (Metaverse Standards Forum) con un montón de otras personas que acabas de mencionar, y Apple no se unió. Pero no creo que sea una sorpresa. Apple, durante algunas generaciones de informática, ha sido el proveedor cerrado de informática”, comentó Mark Zuckerberg, haciendo un barrido histórico mientras marca sus diferencias.

“Así que sí, Apple va a ser un competidor. Creo que eso está bastante claro, pero en realidad es un competidor muy profundo. No sólo tienen un dispositivo que tiene algunas funciones más que nosotros. Es una competencia filosófica muy profunda sobre en qué dirección debe ir Internet. Y estoy orgulloso de las inversiones que estamos haciendo para ayudar a impulsar el metaverso abierto en esto y, con suerte, hacer que la próxima versión de la informática sea un poco más abierta”, agregó Zuckerberg.

El proyecto que, por su participación clave, representa el CEO de Meta, aspira a ser la antítesis de la filosofía de Apple, así como Windows marcó sus diferncias con Mac o como en el último tiempo, Android marcó un paradigma diferente frente a iOS.