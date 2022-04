Anycubic Cloud y una cámara para ver la impresión por dentro de la impresora de resina

Uno de los principales problemas que tenemos los que imprimimos en 3D con impresoras de resina, es que no vemos si una impresión está saliendo bien hasta que el proceso no está ya avanzado.

Cuando imprimimos con PLA se ve rápidamente, porque las capas de plástico se ponen una encima de otra, al descubierto, de forma que si algo sale mal, podemos interrumpir la impresión inmediatamente, sin malgastar plástico ni energía.

Con las impresoras de resina la cosa cambia, ya que la base se introduce en la bandeja de resina, se van solidificando las capas con UV, y hasta que no sobresale de la bandeja no se ve si la figura está pegada en la base, si se ha caído, si no se ha llegado a imprimir nada… a veces pasan horas hasta que descubrimos que estamos perdiendo el tiempo.

Lo ideal sería tener una cámara de vídeo dentro de la impresora, que enfoque a la base y nos muestre cómo anda la impresión desde el móvil, y eso es algo que desde Anycubic ya es posible.

En la última serie de impresoras Anycubic M3 tenemos la posibilidad de activar Anycubic Cloud, un servicio en la nube que nos permite usar una app para enviar impresiones sin depender del USB, para ver el estado de la impresora de forma remota y para poder ver en tiempo real cómo anda una impresión gracias a la cámara interna (se compra por fuera).

Aplicación móvil Anycubic Cloud

Lo he estado probando unas semanas, aquí os dejo unos pantallazos de la aplicación móvil conectada a mi Anycubic M3 Plus:

Pantalla principal de la app, donde podemos ver las impresiones activas y las terminadas. Desde allí vemos las impresoras conectadas, los posibles mensajes y el estado de cada impresora.

En «Print Jobs» vemos una miniatura de lo que estamos imprimiendo, con el progreso (porcentaje) y la fecha.

Podemos monitorizar la impresión activando la cámara, viendo así el interior de la impresora. En el vídeo posterior se verá mejor este punto.



Podemos ver estadísticas del proceso en cualquier momento.

Anycubic Cloud desde Photon Workshop

Pero Anycubic Cloud no significa solo monitorizar la impresión desde la app, significa también que podemos enviar una figura a Anycubic Cloud desde el programa Anycubic Photon Workshop, y enviarlo a la impresora directamente, sin necesidad de tener que guardar la pieza en un USB. De hecho solo con las figuras enviadas a Anycubic Cloud es posible monitorizar desde la app, ya que si la cargamos directamente vía USB no podremos ver la información desde el móvil.

Una vez tenemos la pieza configurada y procesada, la salvamos en Cloud para enviarla a la impresora correspondiente.

Ahora ya podemos abrir la app del móvil y gestionar la impresión correspondiente.

Cómo se ve la cámara interna

Una vez instalada la cámara, disponible en este enlace, podemos abrir el móvil y ver el vídeo, tal y como se muestra aquí:

Podéis ver más detalles de la impresora y accesorios en este enlace.