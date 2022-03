Anycubic Photon M3 Plus, pruebo la nueva impresora 3D de resina con relleno de resina inteligente

La empresa Anycubic ha presentado tres nuevas impresoras de resina, de la serie M3. Son el modelo básico, el Plus, de 6K de resolución, y el Max, que llega a los 7K, las tres con un sistema de relleno de resina inteligente realmente sorprendente, funciones para impresión en la nube y posibilidad de tener una cámara interna para verificar el proceso de impresión de forma remota.

He podido usar la M3 Plus algunas semanas, y en este vídeo os cuento los detalles y las especificaciones de esta gran máquina.

Como veis, no he explicado como es la función cloud ni la cámara interna, algo que dejaré para un segundo vídeo, pero de momento ya podemos resumirlo así:

– La Anycubic Photon M3 Plus tiene una nueva pantalla LCD monocromática de resolución 6K de 9,6 pulgadas, que brinda una resolución de impresión de 34 micrones. La pantalla monocromática también usa menos energía y tiene una vida útil más larga. La versión Max llega a los 7K de resolución, y su superficie es mayor aún, de 13,5 pulgadas.

– Las tres cuentan con una velocidad de impresión más rápida, con una fuente de luz uniforme y una pantalla de alta transmisión de luz. Llega a imprimir a 1,5 segundos por capa, aunque eso se puede configurar con el programa que viene con la impresora (o con cualquier software que uses para el slicing).

– La superficie de la placa está grabada con láser, con una estructura con bordes elevables para que se agarre la impresión, reduciendo el riesgo de fallas. También hace que sea más fácil quitar la pieza (yo siempre uso un secador de pelo para que salga más fácil).

– Otro punto importante es la Tecnología Anycubic LighTurbo. Las luces LED se colocan en una matriz para formar una matriz que proporciona un 92 % de uniformidad de luz en cada capa.

– Dispone de una película antirrayaduras dedicada y reemplazable entre la película protectora y la pantalla, lo que ayuda a prolongar la vida útil de la pantalla.

– Tiene un sensor que detecta si hay suficiente resina en la bandeja, y en caso negativo, va expulsando resina usando la botella que ponemos en la parte trasera. Eso hace que sea imposible quedarse sin resina en la mitad de la impresión, al mismo tiempo que reduce la posibilidad de manchar de resina la máquina con el proceso de rellenado y vaciado de la bandeja.

– Es compatible con Anycubic Cloud, lo que permite controlar y monitorear de forma remota el proceso de impresión de la impresora 3D.

– El software Photon Workshop incluye una función para añadir texto y suavizado 8x.

Especificaciones técnicas de la Anycubic Photon M3 Plus

Como veis en las especificaciones, la resolución es igual a la Photon Mono X 6K. Permite imprimir detalles realmente minúsculos, siendo ideal para impresión de miniaturas de cualquier tipo.

Llama mucho la atención su velocidad, pero realmente lo que me deja impresionado es el sistema inteligente de relleno de resina, ya que soy un patoso con el tema de poner resina desde la botella y siempre acabo manchándolo todo. De esta forma solo tengo que preocuparme del vaciado de la bandeja cuando lleve tiempo inactiva y de la extracción de la figura una vez que termine la impresión (siempre y cuando haya ido todo bien y no haya nada pegado en la base de la bandeja, claro).

Ventajas de la Anycubic Photon M3 Plus

Si tenemos en cuenta que ya es muy semejante en calidad a la Mono X 6K, sus ventajas principales son:

– Permite rellenar la resina automáticamente.

– Es posible monitorear la impresión de forma remota con la función Anycubic Cloud.

– Permite instalar cámara para ver el estado de la impresión durante el trabajo.

Esas son las tres novedades, a las que añado:

– Gran superficie de impresión, ideal para maquetas o para imprimir varias figuras al mismo tiempo (al usar Anycubic LighTurbo, es muy uniforme, por lo que no hay diferencia en la posición de la figura).

– Posibilidad de imprimir a 0,01 mm.

Desventajas de la Anycubic Photon M3 Plus

La principal desventaja es que necesito más espacio para ponerla, ya que la botella trasera hace que su superficie aumente. Si tenéis una gran mesa de trabajo, no hay mucho problema, pero si el espacio para guardarla es pequeño, habrá que buscar soluciones.

Por supuesto, podéis no instalar el sistema de rellenado automático, pero de esa forma estaréis perdiendo una gran ventaja de este modelo.

Diferencias de la Anycubic Photon M3 Plus con versiones anteriores

En el vídeo superior tenéis los modelos de Anycubic que tengo en casa. La Mono X, la 6K, la Photon Ultra y la nueva M3 Plus.

Anycubic tuvo mucho éxito con la Mono X, aunque su resolución no puede compararse con lo que ofrece la 6K. En este caso podemos decir que la resolución es la misma que la 6K, aunque es más rápida. También hay que tener en cuenta que la Mono X no tiene relleno automático de resina, ni la 6K tampoco, y que la Anycubic Photon M3 Plus es la primera con sistema Cloud para monitorear la impresión.

También mejora en resolución con la Anycubic Photon Ultra, con tecnología DLP, y es mucho más grande, aunque también es bastante más cara.

Diferencias de la Anycubic Photon M3 Plus con el resto de las M3

Como veis en la imagen superior, la M3 es la más económica, con pantalla LCD de 7,6 pulgadas, volumen de impresión de 2.99 l, transmisión de luz de 4% y contraste 400:1. Es 4K.

La Plus es la que os he contado hoy con detalle, con pantalla de 9,6 pulgadas y 6K.

La Max, mucho más cara, supera las 13 pulgadas y llega a resolución de 13K.

Resultados con la Anycubic Photon M3 Plus

Como veis en las imágenes, una letra A de 0,6 mm de altura se imprime perfectamente, con una altura de 1,4 mm. La resolución en este caso fue de 0,01 mm por capa.

Tenéis los tres modelos en este enlace.