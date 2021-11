Hoy es el gran lanzamiento de una nueva impresora 3D de resina que hará las delicias de los aficionados a las miniaturas, joyería, maquetas y demás.

Se trata de la Anycubic Photon Mono X 6K, con resolución 5.760 x 3.600 píxeles, resolución de impresión de hasta 34 micrones, pantalla de contraste en blanco y negro de 350:1 que permite mejores bordes y esquinas… En fin, llevo probándola una semana y aquí os dejo algunos ejemplos de lo que consigo hacer, para presumir de resolución.

Ejemplos de impresión con la Photon Mono X 6K

Características de la Anycubic Photon Mono X 6K



Tiene una pantalla LCD 6K de 9,25 pulgadas, ofrece un área de impresión de 24,5 x 19,7 x 12,2 cm, más que el doble de las impresoras 3D de 6,08 pulgadas (tamaño relativamente común en el sector).

Cuenta con 15 luces LED y una pantalla de alta transmisión de luz, haciendo que la velocidad sea más alta que con la Mono X. En 1,5 horas puede imprimir una miniatura de 30mm, aunque todo depende, claro, de las variables que pongamos en el programa de slice.

Tiene un volumen de impresión de 5,9 litros, área de pantalla de 248,75 cm², transmitancia de luz de 6%, resolución horizontal de 34 μm, velocidad de impresión menor a 8 cm/h, pantalla de control táctil TFT de 3,5 «, entrada de datos USB-A 2.0 (con antena WiFi), fuente de alimentación de 120 W, dimensiones totales de 47,5 x 29 x 27 cm y un peso de 11 kg.

Cosas que me han gustado de la Anycubic Photon Mono X 6K

Yo soy usuario habitual de la Mono X y de la Ultra (con tecnología DLP), por lo que esperaba ansioso la llegada de la Mono X 6K.

No me ha decepcionado en absoluto, y aquí están los motivos:

– La resolución ha mejorado, puedo hacer cosas aún más pequeñas y con más detalles sin problemas.

– La velocidad es alta, pero no mucho más que la Mono X (incluso algo menos que la Ultra, ya que la Mono X 6K no es DLP).

– Viene en la caja con una película antiarañazos dedicada y reemplazable, algo que se agradece MUCHO si tenemos en cuenta el precio de las pantallas. Ahora da menos miedo que caiga una gota y se cure en la pantalla.

– Son compatibles con resinas UV estándar de 405nm, pero se puede regular la potencia de UV, con lo que es compatible con otras resinas con diferentes longitudes de onda.

– Han corregido los problemas antialiasing que aparecía en algunas piezas con la Mono X (aunque lo solucionaron posteriormente con actualización de firmware en dicho modelo).

– La placa viene con textura, al contrario que con la Mono X, lo que hace que las piezas se agarren mejor (no es necesario poner tanto tiempo de exposición en la primera capa).

En lo que se refiere al software, viene en el pendrive el nuevo slicer compatible con ella, necesario hasta que los otros famosos del mercado (chitubox, lychee y demás) la tengan en su base de datos. Aún así, siempre proceso las piezas con lychee, exporto el STL y genero el archivo de la impresora con Phton Workshop (la versión 2.1.29, en este caso).

Precios y disponibilidad

La Anycubic Photon Mono X 6K ya está disponible en este enlace (click aquí, en la tienda oficial de Anycubic, con una oferta de pedido anticipado de 599 dólares (unidades limitadas). Luego la venderán por al por menor por 659.

De momento la tenemos en Estados Unidos, y dentro de dos meses llegará a Europa.