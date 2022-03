Ucrania pide apoyo a la industria de los videojuegos, solicitando veto a usuarios de Rusia

El Viceprimer Ministro de Ucrania y también Ministro de Transformación Digital del país, Mykhailo Fedorov, continúa emplazando a la industria tecnológica en busca de apoyos frente a la invasión rusa.

Tras contactar a Elon Musk de Starlink y Tim Cook de Apple, el representante del gobierno ucraniano apuntó ahora hacia los videojuegos, solicitándole a varias empresas, entre ellas Sony y Microsoft (PlayStation y Xbox, respectivamente), que bloqueen a sus usuarios de Rusia y Bielorrusia en sus plataformas.

«En 2022, la tecnología moderna es tal vez es la mejor respuesta a los tanques, múltiples lanzadores de cohetes y misiles», reiteró Fedorov, de la misma forma que lo hizo con Apple, en una carta abierta a todos los desarrolladores de videojuegos y plataformas de eSports.

@Xbox @PlayStation

You are definitely aware of what is happening in Ukraine right now. Russia declare war not for Ukraine but for all civilized world. If you support human values, you should live the Russian market! pic.twitter.com/tnQr13BsSv

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 2, 2022