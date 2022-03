Apple cerró su tienda y canceló servicios en Rusia, tras petición de Ucrania

En ruso, la captura de pantalla adjunta señala: “la tienda Apple Store actualmente está cerrada”. Así luce el sitio web de Apple en Rusia, en señal de reproche por los ataques cometidos sobre Ucrania.

Tras una petición del gobierno ucraniano, Apple determinó suspender varios de sus servicios en Rusia.

El Viceprimer Ministro de Ucrania, que también es el Ministro de Transformación Digital del país, Mykhailo Fedorov, compartió a través de Twitter un mensaje de solicitud de apoyo ante la invasión rusa, directamente dirigido a Tim Cook, CEO de Apple.

“‎Les hago un llamamiento y estoy seguro de que no solo escucharán, sino que también harán todo lo posible para proteger a Ucrania, Europa y, finalmente, a todo el mundo democrático de la sangrienta agresión autoritaria, ¡para que dejen de suministrar servicios y productos de Apple a la Federación Rusa, incluido el bloqueo del acceso a la App Store!‎”, se puede leer en parte de este mensaje, emitido como un documento gubernamental oficial.

I’ve contacted @tim_cook, Apple's CEO, to block the Apple Store for citizens of the Russian Federation, and to support the package of US government sanctions! If you agree to have the president-killer, then you will have to be satisfied with the only available site Russia 24. pic.twitter.com/b5dm78g2vS

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 25, 2022