5 formas de evitar el spam en Gmail

A medida que pasan los años, nuestras cuentas de correo van apareciendo en más y más bases de datos que los spammers usan para enviar publicidad diversa.

Si los registros de aquella web en la que nos registramos hace ocho años han sido robados por un hacker, y los ha vendido a miles de empresas de todo el mundo, tendremos emails de spam garantizados por el resto de nuestra vida.

Es cierto que el filtro de spam automático de gmail funciona bastante bien, pero si aún así seguís recibiendo mensajes no deseados, prestad atención a estos consejos:

1 – Usad los filtros para dejar de recibir emails concretos, de un destinatario fijo, o que tengan una palabra en común. Para ello seguid las instrucciones de este breve vídeo:

2- Usad el enlace «Cancelar suscripción» que muchas veces el remitente pone al final de cada email. Eso hace que el remitente muchas veces haga caso y deje de enviarte emails, aunque no siempre funciona.

3 – Usad el enlace «Anular suscripción» que el propio Gmail pone a veces al lado del asunto, eso hace que se intente cancelar la suscripción cuando el remitente no da la opción en el cuerpo del mismo.

4 – Pulsad en el botón «Marcar como Spam» si estáis seguros de que ese email ha llegado sin permiso, de que no nos hemos suscripto nunca a ellos. Es mejor usarlo solo cuando la opción 2 y 3 no funcionan.

5 – No uséis vuestra cuenta de gmail para registraros en sitios web que no usaréis con frecuencia. Usad cuentas de email temporales o alguna a la que no tengáis mucho cariño, de esa forma evitáis que los sitios web no conozcan vuestro email personal y tengáis la caja de entrada más limpia de spam.

Recordad que también podéis usar vuestra cuenta de email para crear cuentas temporales. En el artículo Cómo crear un email temporal usando tu propia cuenta de Gmail os explicamos el paso a paso.