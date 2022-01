Raquel IA, arte único generado por Inteligencia Artificial

Durante los últimos meses os hemos comentado varios proyectos que generan una imagen (la mayoría de las veces abstracta) a partir de palabras o frases enviadas por el usuario. La última que probamos fue Wombo, pero hay otras que funcionan de una forma completamente diferente para ofrecer resultados iguales o mejores.

Ahora nos presentan Raquel IA, una inteligencia artificial que nace en México para crear imágenes a partir de grandes textos, no de frases o palabras.

Esa es la principal diferencia de Raquel IA con respecto a otras opciones que hemos probado. En este caso no podemos decir algo tan simple como «Un león en Barcelona», hay que darle una letra de una canción, o un poema, algo largo para que se genere una imagen abstracta que lo represente.

Marcelo Funes-Gallanzi, científico principal del grupo y cofundador de Raquel-IA, nos comenta:

[…] genera imágenes representativas de cualquier texto que le des, usando sus conocimientos y habilidades (simples) de composición. La idea es que le puedes dar una cita, poema, eslogan, letra de una canción o extracto de un libro y usando su base de conocimiento genera una imagen “artística”, no lo que normalmente uno asocia con sistemas de inteligencia artificial convencionales abstractos que no son muy bonitos.

Él también nos dice que una de las principales limitaciones en el pasado ha sido que las imágenes generadas eran a menudo formas amorfas con poco atractivo estético, cada una programada específicamente, algunas basadas en una secuencia de palabras, y no tenían coherencia o propuestas composicionales asociadas con ellas. Un gran número de grupos ha estado trabajando en una estrategia para la conversión de texto a imagen que podría aplicarse a cualquier texto y “Finalmente, se nos ocurrió la idea de usar ekphrasis (una descripción retórica de una obra de arte visual) para describir un conocimiento base de algunas obras de arte conocidas en nuestro motor de cognición general de inteligencia artificial en combinación con un enfoque de découpage virtual para la composición del trabajo final ”.

Se puede probar en la dirección ekphrasis.net seleccionando el idioma correspondiente. Después incluiremos el texto en el chat con Raquel y apretaremos en ENTER. Minutos después Raquel mostrará algunas imágenes de su base de datos que usará para la composición, y es en ese momento cuando tendremos que pulsar en «Generar imagen».

Nos comentan que se utilizan principalmente imágenes de dominio público, con licencia o propias, por lo que la imagen generada se puede usar libremente y es única. Es posible subir imágenes que el usuario quiera agregar, como logos o fotos propias, y se puede borrar alguna que no guste. Tiene incluso un editor simple para retocar las imágenes generadas.

Aunque los resultados pueden ser impresionantes (arriba tenéis varios ejemplos de su cuenta de Instagram), no siempre sale bien a la primera. En las pruebas puse un poema sobre Barcelona, pero en las imágenes resultantes no apareció nada que represente la ciudad, por lo que tuve que añadir una foto propia para crear una composición más adecuada. También puse la canción del pirata, pero en ese caso Raquel no consiguió devolver ningún resultado.

Sobre el modelo de negocio, comentan que el visitante puede comprar estas obras de arte en HD (1.200 x 1.200 píxeles) y UltraHD (3.000 x 3.000 píxeles), en forma física en papel o lienzo y, si lo desean, en forma de NFT a través de www.opensea.io. Las muestras de baja resolución se pueden descargar gratis para crear fondos de pantalla o ilustrar artículos, por ejemplo. Cada imagen se vende solo una vez y cada obra de arte tiene un número único.