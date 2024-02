Un documento PDF del tamaño de Alemania. Por favor, no lo imprimas

Recientemente, me topé con una afirmación bastante intrigante en las redes sociales, que sugiere que existe un tamaño máximo para los documentos en formato PDF, limitado a 381 km por 381 km. Este dato, presentado sin mucha explicación, desató mi curiosidad periodística y técnica. ¿De dónde surgía esta cifra y, más importante aún, era posible crear un PDF aún mayor?

Mi aventura comenzó adentrándome en los entresijos del formato PDF, llegando al artículo de alexwlchan.net, quien pasó por la misma experiencia que yo. La búsqueda de respuestas me llevó a descubrir que la limitación mencionada no es del formato PDF per se, sino más bien de Adobe Acrobat, que impone un límite de 38 millones de centímetros por lado, traduciéndose aproximadamente en los mencionados 381 kilómetros cuadrados.

La estructura interna de los documentos PDF resultó ser fascinante. Cada archivo comienza y termina con marcadores específicos que indican su versión y el fin del archivo, respectivamente. Entre estos marcadores, se encuentran una serie de objetos que conforman el contenido del documento, desde texto hasta gráficos, organizados meticulosamente en una tabla de referencias cruzadas. Este diseño permite a las aplicaciones de lectura de PDF identificar y acceder a los diversos componentes del documento de manera eficiente.

Con estas nociones básicas, cualquiera puede crear manualmente un documento PDF, un proceso que, aunque tedioso por la necesidad de actualizar constantemente las tablas de referencia, puedenllegar a entender cómo se definen las dimensiones de las páginas mediante el objeto MediaBox y cómo el valor UserUnit permite ajustar la unidad de medida predeterminada, abriendo la puerta a la creación de páginas de dimensiones colosales.

Siguiendo esta lógica, es posible alcanzar las dimensiones máximas teóricas, coincidiendo con los 381 kilómetros cuadrados antes mencionados. Sin embargo, intentar superar este límite dentro de Adobe Acrobat resultaba infructuoso, pues la aplicación simplemente ignoraba cualquier valor que excediera el máximo establecido, sin emitir advertencia alguna.

Más allá de la curiosidad técnica, este experimento me llevó a reflexionar sobre las aplicaciones prácticas de documentos PDF de semejante envergadura. Aunque técnicamente factible, la creación de un PDF que supere el tamaño de países enteros trasciende las necesidades convencionales de almacenamiento y visualización de documentos, situándose en el terreno de la curiosidad técnica más que en el de la utilidad práctica.

El PDF lo tenéis disponible en este enlace, pero os recomiendo que ni lo abráis ni, por supuesto, lo imprimáis, ya que no deja de ser solo una curiosidad que no debería salir de ahí.

Queda claro que, aunque los límites impuestos por las aplicaciones de software pueden restringir la creación de documentos PDF gigantescos, el formato en sí ofrece una flexibilidad sorprendente.