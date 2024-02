Chrome tendrá una forma más rápida de anular las notificaciones de las webs

Si eres de los que pulsan sobre todas las opciones en el móvil sin pensarlo dos veces, más de una vez te habrás encontrado suscrito a las notificaciones de diferentes sitios web.

Puede que no sean un problema para ti si te interesan estas plataformas y no quieres perderte ningún detalle. Pero si estas notificaciones se vuelven demasiado invasivas, pierdes el interés en estas webs o te has suscripto por error, la nueva dinámica que prepara el equipo de Google te resultará práctica.

Cómo anular las notificaciones de los sitios web desde Chrome para Android

Hasta el momento, cuando quieres anular la suscripción de un sitio web en Chrome desde Android, tienes que ir a la configuración del navegador web para realizar esta tarea. Si bien no un proceso complicado, puede volverse tedioso tener que repetir estos pasos de forma manual.

Para solucionar este problema, Google está preparando una nueva opción para Chrome en Android. Tal como menciona 9to5google, Chrome mostrará la opción para anular la suscripción a un sitio web desde la misma notificación.

Es decir, Google Chrome no solamente te mostrará la notificación del sitio web sino que también el botón para cancelar la notificación en cualquier momento. Así que, ya no hará falta que ignores constantemente las notificaciones de los sitios que no te interesan, o que las elimines, ya que podrás anularlas de forma definitiva de forma mucho más simple y práctica.

Cómo activar la nueva función de Google Chrome en mi móvil

Esta nueva función aún no está disponible en la versión estable de Chrome para Android, pero ya se está probando en la versión Canary. Aquellos que deseen probarla, tienen que habilitarla como una función experimental.

Para ello, sigue esta URL chrome://flags#notification-one-tap-unsubscribe, actívala y reinicia el navegador web de Chrome para verla en funcionamiento.