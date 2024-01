Las canciones más románticas según un estudio basado en Spotify

La música es el lenguaje universal de las emociones, eso está claro, por eso es importante analizar bien el sector si se quiere hacer una lista como la que protagoniza este artículo.

Un estudio reciente nos ha dado una mirada fascinante a las canciones de amor más populares en Spotify, justo a tiempo para la temporada de San Valentín. Aquí os explico cómo la tecnología y las emociones se entrelazan en este análisis.

Para entender qué melodías resuenan más con los corazones de los usuarios de Spotify, se utilizó la herramienta Spotify Playlist Miner. Se analizaron las 1,000 listas de reproducción más relevantes con el término «canciones de amor». Lo fascinante aquí es cómo la minería de datos se convierte en una herramienta para descifrar tendencias culturales y musicales.

Los himnos del amor en Spotify

El resultado es una lista ecléctica que mezcla clásicos atemporales con éxitos contemporáneos. Veamos los más destacados:

«Perfect» de Ed Sheeran – Con 129 apariciones en listas y 2.7 mil millones de reproducciones, esta canción no solo encabeza la lista, sino que también es una favorita en listas de bodas.

– Con 129 apariciones en listas y 2.7 mil millones de reproducciones, esta canción no solo encabeza la lista, sino que también es una favorita en listas de bodas. «All of Me» de John Legend – Segunda posición con 120 apariciones. Una balada emocional dedicada a su esposa, Chrissy Teigen.

– Segunda posición con 120 apariciones. Una balada emocional dedicada a su esposa, Chrissy Teigen. «Say You Won’t Let Go» de James Arthur – En tercer lugar, con 98 apariciones y más de 2.6 mil millones de reproducciones.

– En tercer lugar, con 98 apariciones y más de 2.6 mil millones de reproducciones. «I Wanna Be Yours» de Arctic Monkeys – Sorprendentemente en cuarto lugar, esta canción demuestra que el éxito comercial no es siempre sinónimo de impacto emocional.

– Sorprendentemente en cuarto lugar, esta canción demuestra que el éxito comercial no es siempre sinónimo de impacto emocional. «Thinking Out Loud» de Ed Sheeran – Otra vez Sheeran, esta vez en quinto lugar, también muy popular en bodas.

El resto de la lista incluye joyas como «Right Here Waiting» de Richard Marx, «I Will Always Love You» de Whitney Houston, y más:

Top canciones de amor en Spotify

Perfect – Ed Sheeran

– Ed Sheeran All of Me – John Legend

– John Legend Say You Won’t Let Go – James Arthur

– James Arthur I Wanna Be Yours – Arctic Monkeys

– Arctic Monkeys Thinking Out Loud – Ed Sheeran

– Ed Sheeran Right Here Waiting – Richard Marx

– Richard Marx I Will Always Love You – Whitney Houston

– Whitney Houston I Want to Know What Love Is – Foreigner

– Foreigner Glory of Love – Peter Cetera

– Peter Cetera Dandelions – Ruth B.

– Ruth B. You Are The Reason – Calum Scott

Menciones honoríficas

Just the Way You Are – Bruno Mars

– Bruno Mars Against All Odds (Take a Look at Me Now) – Phil Collins

– Phil Collins Careless Whisper – George Michael

Otras canciones destacadas

A Thousand Years – Christina Perri

– Christina Perri Wonderful Tonight – Eric Clapton

– Eric Clapton Someone You Loved – Lewis Capaldi

– Lewis Capaldi You’re the Inspiration – Chicago

– Chicago Can’t Help Falling in Love – Elvis Presley

– Elvis Presley Until I Found You – Stephen Sanchez

– Stephen Sanchez Can’t Fight This Feeling – REO Speedwagon

– REO Speedwagon Kiss Me – Sixpence None the Richer

– Sixpence None the Richer Love Songs – Bonus – Kaash Paige

– Kaash Paige I Knew I Loved You – Savage Garden

– Savage Garden Sweater Weather – The Neighbourhood

Este estudio, realizado por qrfy.com, ofrece una lista de reproducción perfecta para San Valentín, al mismo tiempo que subraya la importancia de la música como medio para compartir sentimientos. Estas canciones han trascendido generaciones y estilos, convirtiéndose en parte integral de nuestras expresiones de amor y cariño.

Desde baladas emocionales hasta éxitos pop, estas canciones de amor en Spotify son un reflejo de nuestros sentimientos más íntimos.