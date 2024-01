Para Gurman, de Bloomberg, iOS 18 será la actualización más grande de la historia de Apple

Todavía no hay nada oficial pero ya llegan los informes que apuntan a que la nueva versión de iOS no será una actualización más, llegando a calificarse como la que puede ser «la más grande» de la compañía, según el nuevo informe Power ON de Mark Gurman en Bloomberg, que meses atrás ya tenía hablaba de que esta actualización la más «ambiciosa y convincente» en años.

De momento no se sabe que hará de la nueva versión de iOS diferente de lo que ya estamos acostumbrados ver en las keynotes que la compañía ofrece al inicio de la celebración de su evento anual para desarrolladores.



Faltan concretarse los detalles

A este respecto, más allá de una serie de pinceladas, habrá que ver si finalmente es la actualización más importante una vez llegue junio, y con él la celebración de la nueva edición para desarrolladores.

Por ahora se entiende que Siri estrenará versión impulsada por Inteligencia Artificial generativa, la cual también impulsará otras funciones dentro de las principales aplicaciones de la compañía, incluyendo iMessage, Pages y otras.

Algunas posibilidades

Se puede especular con la llegada del soporte para RCS, que al final Apple ha terminado de aceptar a regañadientes.

También cabe la posibilidad de que los cambios que se introducirán en iOS en marzo dentro de la Unión Europea para hacer frente a las exigencias de la nueva Ley de Mercados Digitales acabe siendo llevado al resto de mercados, si bien Apple tendrá que hacer frente a las críticas de las nuevas tarifas que ha ido lanzando para compensar lo que entiende por las pérdidas que supondrá la llegada de nuevas apps stores alternativas y otras posibilidades, como el uso de navegadores web alternativos y más.

La IA generativa ofrecerá nuevas posibilidades

Lo que sí está claro es que la IA generativa ganará protagonismo en iOS, dado que nadie se quiere quedar atrás, ni grandes ni pequeñas compañías, como vemos a diario, y será tanto del lado de los usuarios como también del lado de los desarrolladores, que podrían ver como las herramientas de desarrollo obtendrán nuevas capacidades que les permitiría crear aplicaciones en menor tiempo.

Los informes se irán sucediendo

Por ahora son sólo informes sin que de momento haya nada oficial por parte de Apple, aunque a lo largo de estos meses es posible que surjan más informes y filtraciones sobre lo que nos podríamos encontrar en la nueva versión de iOS, y como en años anteriores, a escasos días o escasas horas ya tendríamos todos los detalles a falta de que Apple los oficialice en pleno escenario, que a saber si este año introducirán algún elemento innovador en la forma de presentar.