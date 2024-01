Google presenta Lumiere: Avances en generación de vídeos con IA

Google ha dado un paso significativo con la introducción de Lumiere, un modelo de difusión de texto a video que promete cambiar la forma en que creamos contenido visual.

Lumiere destaca por su capacidad para generar videos completos en una sola pasada coherente. Esto se logra gracias a su avanzada arquitectura Space-Time U-Net. A diferencia de modelos previos que ensamblaban clips por separado, Lumiere produce videos con una fluidez y coherencia notables.

En este tweet podéis ver el resultado:

Introducing Lumiere 📽️

The new video diffusion model we've been working on @GoogleAI

* Text-to-Video

* Image-to-Video

* Stylized Generation

* Inpainting

* Cinemagraphs

and more 🎨

W/ amazing team incl. @hila_chefer @omer_tov @InbarMosseri @talidekel @DeqingSun @oliver_wang2 pic.twitter.com/jEQcFo26Gm

— Omer Bar Tal (@omerbartal) January 24, 2024