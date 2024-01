Google Ads integra Inteligencia Artificial para una publicidad más eficaz

Google ha anunciado que integrará Gemini, su familia de modelos de lenguaje multimodal de gran escala, en la plataforma de Google Ads. Esta actualización promete facilitar y agilizar la creación y escalabilidad de campañas de anuncios en las búsquedas de Google, una herramienta clave para los anunciantes.

Os comento lo que más me ha llamado la atención de la noticia, con mis comentarios sobre cada función:

Una herramienta conversacional

Lo que más me llama la atención de esta actualización es su interfaz conversacional. A través de una herramienta basada en el chat, Google ofrece a los anunciantes una forma más intuitiva y directa de construir sus campañas publicitarias. Esto representa un cambio significativo respecto a los métodos tradicionales, más rígidos y menos interactivos.

Tenéis algunos ejemplos en blog.google.

Personalización a través del URL

Un aspecto crucial de Gemini es cómo utiliza el URL del sitio web del anunciante para generar contenido relevante para los anuncios. Esta función asegura que las campañas estén estrechamente alineadas con la presencia online del anunciante, proporcionando una coherencia esencial para el éxito publicitario. Hasta ahora ya había algo semejante, pero con Gemini el resultado es más preciso.

La Inteligencia Artificial en el centro de la creatividad

La incorporación de inteligencia artificial (IA) para sugerir imágenes y palabras clave es, sin duda, un gran avance. Esta tecnología no solo crea contenido visual y textual relevante para las campañas, sino que también aporta una capa de creatividad y eficiencia que antes era inalcanzable. Aún no he podido probar este punto para ver qué tipo de imagen genera para cada anuncio, pero ya os iré comentando las novedades en ese sentido.

Un punto que valoro especialmente es la transparencia de Google al identificar las imágenes creadas por IA. En un mundo donde la autenticidad es primordial, esta claridad en el origen de los contenidos generados por IA es fundamental para mantener la confianza de los usuarios.

Es importante destacar que, a pesar de la automatización y la inteligencia artificial, los anunciantes mantienen el control total sobre los contenidos de sus campañas. Tienen la última palabra para aprobar imágenes y textos antes de que estos se publiquen, lo que garantiza que el resultado final cumpla con sus expectativas y necesidades. La herramienta está actualmente disponible para anunciantes de habla inglesa en Estados Unidos y Reino Unido, con planes de expansión global y soporte para más idiomas en los próximos meses. Este enfoque gradual asegura una implementación efectiva y adaptada a las necesidades de los distintos mercados.

Esta actualización forma parte de un esfuerzo más amplio de Google por integrar la inteligencia artificial en sus productos. Recientemente, la empresa ha añadido características impulsadas por IA a Chrome, como la organización de pestañas, personalización de temas y asistencia en la redacción.