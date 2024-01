Experiencias de entretenimiento con las que Apple espera animar las ventas del Vision Pro

Con el objetivo de hacer del Apple Vision Pro un dispositivo aún más atractivo y entretenido, desde Apple se encuentran anunciando algunas de las experiencias que los usuarios comenzarán a poder disfrutar a partir del próximo 2 de febrero, coincidiendo con la llegada oficial del dispositivo a las tiendas físicas en los Estados Unidos.

Lo más destacado de estas experiencias es que los usuarios podrán disfrutar de una serie de títulos cinematográficos en versión 3D, teniendo en cuenta que las experiencias cinematográficas en 3D no han llegado a cuajar fuera de las salas de cine, de ahí que llevemos años sin que el mercado proporcione modelos de televisores compatibles, pese a lo prometedor que llegó a ser en su momento.



Disfrutar de películas 3D sin necesidad de ir al cine

Los usuarios podrán disfrutar de títulos cinematográficos en 3D tanto a través de la selección que se ofrezca desde plataformas en streaming como es el caso de Disney+, incluida de entrada títulos como Avatar: The Way of Water, como las que estarán a disposición tanto en alquiler como en compra a través de Apple TV.

A este respecto, la compañía dice que si los usuarios ya poseen o compren películas que ya dispusiera de una versión en 3D podrán acceder a la misma en Apple Vision Pro sin costo adicional.

Encounter Dinosaurs, una aplicación interactiva inmersiva que llega de serie

Pero además de las películas en versión 3D, desde Apple TV también habrá una selección de series inmersivas sin coste adicional, e incluso dentro del capítulo de las experiencias inmersivas, aquellos que adquieran su unidad de Vision Pro, dispondrán de forma gratuita de Encounter Dinosaurs, una aplicación interactiva que les permitirá interactuar con reptiles gigantes tridimensionales de crecático.

Disfrutar de contenidos 2D en Vision Pro también es posible

Además de las experiencias 3D, el nuevo Apple Vision Pro también permite que los usuarios que disfruten de sus contenidos favoritos en 2D, nombrando la posibilidad de descargar y transmitir películas y otros contenidos de plataformas como Disney+, ESPN, NBA, MLB, PGA Tour, Max, Discovery+, Amazon Prime Video, Paramount+, Peacock, Pluto TV, Tubi, Fubo, Crunchyroll, Red Bull TV, IMAX, TikTok y MUBI, una lista en la que se echa en falta a Netflix, aunque Apple dice que es posible ver «vídeos populares en línea y en streaming» mediante el uso de navegadores web como Safari.

Los usuarios también pueden pasar su tiempo descubriendo juegos a través de los más de 250 títulos disponibles en Apple Arcade, así como otras experiencias específicas que también estarán disponibles para visionOS.

Modo invitado, para compartir algunas experiencias con familiares y amigos

Para aquellos orgullosos usuarios que quieran compartir experiencias con el dispositivo con familiares y amigos, Apple también ha anunciado la llegada del modo invitado, que permitirá que los mismos puedan disfrutar de ciertas aplicaciones y experiencias sin necesidad de estar registrados en el dispositivo.

No cabe duda de que ya se ha activado la cuenta atrás para llegar el momento en el que sea posible la adquisición de este revolucionario dispositivo de informática personal, como lo llama Apple, por lo que pese a su elevado precio, existan personas que se encuentren dispuestas a tener su unidad desde el momento de su lanzamiento, pese a su orientación profesional.

Más información/Crédito de imágenes: Apple Newsroom