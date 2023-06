Probando las nuevas Apple Vision Pro, opiniones diversas

Muchos editores de Estados Unidos han podido probar las Apple Vision Pro, y me he dedicado a recopilar todas las opiniones para dejar aquí un registro de lo bueno y lo malo de un dispositivo que, aunque innova tecnológicamente, no representará ningún cambio en el sector debido a su excesivo precio.



Pros

Se considera un avance genuino en la capacidad y ejecución de la Realidad Mixta (XR).

La calidad del hardware es muy buena, con 24 millones de píxeles en los dos paneles, considerablemente más que otros auriculares con los que la mayoría de los consumidores han tenido contacto.

El diseño de la banda para la cabeza es cómodo y ajustable rápidamente. También incluye una correa superior para aliviar el peso.

La calidad de la construcción demuestra la ambición a nivel de Apple, no se han recortado esquinas, y se ve ingeniería de alta calidad en su exhibición.

La experiencia de incorporación incluye una calibración automática de alivio ocular que ajusta las lentes al centro de los ojos, lo que elimina la necesidad de ajustes manuales.

Han mitigado los problemas comunes de náuseas inducidas por la latencia y el aislamiento que puede causar el uso prolongado de estos dispositivos.

El seguimiento ocular y el control gestual son casi perfectos, con gestos de la mano que se captan en cualquier lugar alrededor del auricular.

La función de passthrough ofrece una vista en tiempo real 4K del mundo que te rodea, lo cual es importante para sesiones prolongadas de VR o AR.

La resolución hace que el texto sea legible, lo que lo convierte en un dispositivo informático completo.

Los avatares digitales, o «Personas Play», se crean a partir de un escaneo de tu cara y se veían sorprendentemente bien.

La calidad de las imágenes y aplicaciones es tan buena que Apple las utilizó directamente desde el dispositivo en su presentación.

La configuración es suave y simple, toma sólo un par de minutos.

Contras

Aunque el artículo no menciona muchos aspectos negativos, sí señala que la demostración fue guiada y el autor necesita más tiempo con el dispositivo para hacer afirmaciones definitivas.

El marco principal y la pieza de vidrio son sustanciales en tamaño, no son pesados, pero definitivamente se sienten presentes.

La experiencia del passthrough tenía un ligero efecto de desenfoque de movimiento, aunque no era distractor.

El precio es alto, $3,500, lo que coloca al dispositivo en la categoría de usuario avanzado para los primeros adoptantes.

Apple todavía está trabajando en ciertos aspectos, como la elección de las opciones de sellado de luz y aspectos del software.

No se pudo probar la captura de fotos y videos en 3D con el Apple Vision Pro directamente, por lo que no se sabe cómo se sentirá esa experiencia.

Pros

Presentan impresionantes pantallas y video passthrough.

Permiten la interacción con tu teléfono mientras llevas las gafas puestas.

La calidad y la resolución de las pantallas son increíblemente altas: una pantalla 4K para cada ojo, con píxeles de solo 23 micrones de tamaño.

El ajuste de los ojos se realiza automáticamente y es mucho más rápido y sin problemas que en otros modelos.

La batería ofrece aproximadamente dos horas de uso.

La capacidad de Apple para hacer realidad mixta es impresionante.

La detección de gestos y seguimiento de ojos son muy buenos.

La calidad del hardware es superior a la de otras empresas, gracias a los avances tecnológicos de Apple.

Contras

Tienen un precio muy alto ($3,499).

El diseño es similar a otros cascos de realidad virtual, por lo que no presentan un enfoque innovador.

Aunque el video passthrough es impresionante, aún presenta compresión intensa y pérdida de detalles en sombras.

Aunque el campo de visión es impresionante, se pueden ver bordes negros en la visión periférica, lo que rompe la inmersión.

El ajuste de las lentes puede producir aberraciones cromáticas en los bordes.

A pesar de tener un gran hardware, Apple aún no ha respondido a la pregunta fundamental de para qué sirven realmente estos dispositivos: la interfaz principal es una rejilla de iconos, y muchas de las demos eran proyecciones de pantallas gigantes con aplicaciones muy familiares.

La naturaleza misma de estas gafas puede fomentar la soledad y plantear preguntas sobre cómo interactuamos con los demás y cómo nos relacionamos con la tecnología en nuestra vida diaria.

Pros

Las consideran como una plataforma de computación espacial, no un dispositivo singular.

Tienen la capacidad de ajustar el nivel de inmersión en tu entorno virtual.

Las gafas utilizan seguimiento ocular, gestos de mano y voz para la entrada de datos.

Ofrecen una experiencia de realidad mixta personalizada a través de una aplicación similar a Face ID.

Cuentan con un diseño intuitivo que es fácil de aprender y usar.

La interacción con las aplicaciones y el contenido es innovadora y de vanguardia.

Ofrece una experiencia de entretenimiento dinámica y atractiva, con el potencial de atraer a creadores de contenido y directores de Hollywood.

La Vision Pro tiene el potencial de popularizar la Realidad Aumentada de una manera que otros dispositivos no han logrado.

El diseño es considerado y está pensado para el confort del usuario.

Contras

El precio es exorbitante ($3,500) y aún no ha demostrado su valor constante.

A pesar de contar con una batería externa, las gafas siguen sintiéndose pesadas.

Aunque las interacciones con las aplicaciones son innovadoras, muchos contenidos aún no están completamente desarrollados en términos de volumen.

Las experiencias de comunicación, como FaceTime, aún no logran generar una experiencia humana convincente en los auriculares de realidad mixta.

A pesar del diseño intuitivo, algunas personas podrían encontrar las gafas de realidad mixta obtrusivas, ya que requieren una suspensión de la incredulidad y un sacrificio de autonomía.

Usar las gafas durante horas seguidas puede ser incómodo.

A diferencia de otros productos de Apple que se «desvanecen» en nuestras vidas, la Vision Pro es notoria y puede llegar a interrumpir la experiencia humana vivida.

Pros

Increíble fidelidad y calidad de video sorprendente.

Interfaz fluida y fácil de usar.

Diseño compacto con un ajuste cómodo y estable.

La calidad de la cámara de passthrough es muy buena, permitiendo una buena visión del entorno.

La corrección visual mediante lentes personalizados Zeiss permitió una visión clara.

El rastreo ocular funcionó bien y la interfaz respondía de manera efectiva.

El sistema de rastreo de manos fue efectivo y no requiere de mucho movimiento.

La experiencia de ver películas, especialmente en 3D, fue impresionante y envolvente.

La calidad de la imagen y brillo de la pantalla fueron destacados.

Los avatares o «personas» de Apple, generados mediante escaneo facial, fueron bien recibidos y se percibieron como sorprendentemente buenos.

Las aplicaciones y demos mostradas fueron envolventes y de alta calidad visual.

Contras

El auricular no es compatible con gafas, lo que podría ser problemático para algunos usuarios.

No está claro cómo funcionará el Vision Pro con teclados y trackpads.

La función de avatares necesita más afinamiento, ya que aún aparece un poco borrosa en los bordes.

No se hizo hincapié en las capacidades de fitness del dispositivo, lo que fue sorprendente para el revisor.

El dispositivo requiere una batería con cable para funcionar, lo que podría limitar la movilidad durante su uso.

El precio del dispositivo es muy alto, lo que podría limitar su accesibilidad para muchos consumidores.

Aún quedan muchas preguntas sin respuesta sobre las capacidades y funcionalidades del dispositivo.

La mayoría de las demostraciones fueron realizadas sentado, lo que puede no reflejar el uso real y completo del dispositivo.

El lanzamiento oficial del producto no es hasta 2024, por lo que aún queda tiempo para que se realicen cambios y mejoras.

Como veis, las opiniones son muy semejantes, y todos están de acuerdo cuestionando el precio.