Google quiere que le ayudes a mejorar el rendimiento de Bard

El equipo de Google está pidiendo sugerencias a los usuarios, a modo de «lista de deseos», sobre nuevas funciones que les gustaría ver en Bard.

Si bien Google Bard ha recibido algunas actualizaciones importantes durante 2023, aún le queda mucho camino para brindar una experiencia óptima a los usuarios. Y Google quiere que compartas tu experiencia usando Bard y sugieras los cambios que creas convenientes.

Funciones de Google Bard en 2024

Google Bard ha mejorado mucho desde su primera versión. Y por otro lado, es verdad que hay varias funciones que han han sido anunciadas, y que potenciarán la dinámica de Bard.

Por ejemplo, la integración de Gemini Ultra a Bard a principios de este año. Recordemos que en diciembre, el equipo de Google anunció su hoja de ruta para integrar Gemini a Bard:

Gemini se implementará en Bard en dos fases: a partir de hoy, Bard utilizará una versión específicamente adaptada de Gemini Pro en inglés para un razonamiento, planificación, comprensión más avanzados y más. Y a principios del próximo año, presentaremos Bard Advanced, que le brinda primer acceso a nuestros modelos y capacidades más avanzados, comenzando con Gemini Ultra.

Y por supuesto, no será la única actualización de Google Bard en 2024. Y para asegurarse que estas se ajusten a las necesidades de los usuarios, Chris Gorgolewski, gerente de producto de Bard, está pidiendo a los usuarios en Reddit que mencionen que cambios y funciones les gustaría ver en Bard en 2024.

Lo que los usuarios quieren de Google Bard en 2024

Si damos un vistazo a la conversación generada en Reddit, veremos que los usuarios ya han sumando una serie de sugerencias. Por ejemplo, que Bard tenga su app para iPhone y Android, y así sea más accesible desde más plataformas.

Por otro lado, también han solicitado una dinámica más completa para que Google Bard pueda entender el contexto de las peticiones de los usuarios, teniendo en cuenta sus preferencias, para que brinde respuestas más personalizadas. Otros han simplificado su petición diciendo que quieren un «asistente real, y no solo un chatbot».

Y un tema que no se ha dejado sin tratar tiene que ver con el sistema de moderación y restricciones que implementa Bard para no mostrar determinados contenidos. Por supuesto, no se refiere a contenido ilegal o ilícito.

La idea que exponen los usuarios en Reddit es que Bard no debería ser más restrictivo que la búsqueda de Google, y que el usuario debería establecer que contenido quiere ver y cuál evitar en Bard.

Una serie de opiniones y sugerencias que el equipo de Google irá tomando notas para mejorar la experiencia de usuario sin afectar sus políticas ni alejarse del propósito central.

Imagen de Google