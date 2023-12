OpenAI, Apple y el proyecto de LoveFrom

En una reciente e importante evolución en el sector tecnológico, OpenAI, la organización líder en inteligencia artificial, ha anunciado su incursión en el mercado de hardware de AI, desafiando indirectamente a gigantes como Apple. Este movimiento estratégico marca un cambio significativo en el enfoque de OpenAI, tradicionalmente centrado en el software.

Sam Altman y Jony Ive: Una Colaboración Prometedora

El núcleo de esta iniciativa es la colaboración entre Sam Altman, figura clave de OpenAI, y Jony Ive, conocido por su influencia en el diseño del iPhone. Estos dos innovadores se han unido para un proyecto de hardware de AI, y han extendido una invitación a Tang Tan, quien hasta hace poco era vicepresidente de diseño de iPhone y Watch en Apple, para que se sume a sus filas.

LoveFrom, el Epicentro de la Innovación

LoveFrom, fundada por Ive en 2019, será la plataforma para este ambicioso proyecto. Según se informa, Tan liderará el proyecto de ingeniería de hardware en LoveFrom, tras su reciente salida de Apple. Este movimiento es parte de una tendencia más amplia de talentos que abandonan Apple, que ha visto partir a aproximadamente 14 miembros del equipo original de Ive desde 2019.

Participación Estratégica de Masayoshi Son

Otro aspecto interesante es la participación de Masayoshi Son, CEO de SoftBank y reconocido inversor. Son ha mantenido conversaciones con Altman e Ive sobre este proyecto, aunque no está claro si su implicación será a largo plazo.

LoveFrom: Atrayendo Talento y Grandes Clientes

LoveFrom no solo ha atraído a ex empleados de Apple, sino que también ha captado la atención de clientes de renombre como Airbnb Inc., Ferrari NV y Moncler SpA. Además, más de 20 ex empleados de Apple ahora forman parte del equipo de LoveFrom.

El Futuro del Producto de LoveFrom

Aunque los detalles exactos del producto que está desarrollando LoveFrom son todavía un misterio, hay especulaciones sobre dispositivos domésticos inteligentes similares a Alexa Mini o Humane AI. La combinación del diseño de hardware de Ive y la tecnología de AI de OpenAI promete resultados innovadores y emocionantes.

Expansión de OpenAI hacia el Hardware

Bajo la dirección de Altman, OpenAI está expandiendo su alcance más allá del software, invirtiendo en startups como Humane, que trabaja en un pin de AI impulsado por GPT. Además, OpenAI se ha asociado con WHOOP para introducir WHOOP Coach, un asistente personalizado de salud y bienestar.

OpenAI Apunta Alto en Valoración

En un desarrollo relacionado, OpenAI busca recaudar fondos adicionales, apuntando a una valoración de $100 mil millones. Esto incluye conversaciones con el fondo de inversión en chips G42 con sede en Abu Dhabi.

Apple y su Enfoque en la IA Generativa

Mientras tanto, Apple no se queda atrás en la carrera de la IA. La empresa está intensificando sus capacidades en IA generativa, colaborando con publicaciones de noticias y liberando proyectos de código abierto para trabajar la IA en su propio silicio.

Este conjunto de movimientos por parte de OpenAI y Apple refleja una competencia creciente en el sector tecnológico, con un enfoque cada vez mayor en la integración de la inteligencia artificial en productos de hardware. La incursión de OpenAI en el hardware, en colaboración con LoveFrom de Ive y la captación de talento de Apple, sugiere un nuevo capítulo en el dinámico mundo de la tecnología, donde la innovación en AI y el diseño de hardware se convierten en los principales campos de batalla.