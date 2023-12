Se filtran parte de las especificaciones del Nothing Phone (2a), el modelo más ajustado de Nothing

Aún no ha finalizado el año 2023 y ya ha comenzado el desfile de los primeros datos filtrados de algunos de los modelos de móviles que llegarán a los distintos mercados a inicios de 2024. Uno de ellos es el Nothing Phone (2a), del cual se espera especificaciones modestas para llevar la experiencia Nothing a presupuestos más ajustados.

A lo señalado por informes anteriores se suma ahora SmartPrix indicando algunas de sus especificaciones, incluyendo las de su apartado fotográfico, apuntando a un modelo que tendrá dos cámaras traseras con sensores de 50MP, siendo el Samsung S5KGN9 para la cámara principal y Samsung S5KJN1 para la cámara ultra gran angular, siendo el mismo que el empleado en el Nothing Phont (2).



Con un apartado fotográfico cercano al Nothing Phone (2)

Se apuesta además por el sensor Sony IMX615 de 32MP para la cámara frontal, que igualmente se encuentra disponible en la cámara frontal del Nothing Phone (2), aunque también en el OnePlus 10 Pro.

El propio informe señala además que este modelo dispondrá de una pantalla con panel de 6,7″ de tipo AMOLED a una resolución de 1084×2412 y con una tasa de refresco de 120Hz, siendo fabricado por Visionox.

Se señala que este modelo llegará al mercado en opciones de color blanco y de color negro.

Se apunta a un potente procesador MediaTek para móviles de gama media

Anteriormente se llegó a informar de que contará con MediaTek Dimensity 7200 como procesador, un procesador de tecnología de 4nm lanzado a inicios de este año pensado para móviles de gama media con un enfoque puesto tanto en el apartado fotográfico como en los juegos, y que dada sus especificaciones, aún se le puede exigir mucho más de lo que le exigirá el resto de especificaciones que dispondrá este modelo.

Dadas estas especificaciones, y siempre que se cumplan, algo que veremos en su lanzamiento oficial, estaríamos ante un modelo bastante solvente, lo suficientemente práctico para la mayoría de usuarios, que podrán disfrutar de una experiencia Nothing sin tener que hacer un importante desembolso, estando al alcance de muchos más bolsillos.

Llegará a más mercados y se presentará en el MWC de Barcelona

Eso sí, el nuevo informe revela que llegará en cuatro opciones distintas, adaptadas a cada mercado: PacmanIND (India), PacmanJPN (Japón), PacmanEEA (Europa) y Pacman (global), llegando a tener una disponibilidad mayor que el Nothing Phone (2)

También se han llegado a filtrar algunos fondos de pantalla, aunque esto será algo secundario a la espera de poder conocerse todas las especificaciones y precios, que según el informe, será a través del evento “Nothing to See” que tendrá lugar el 27 de febrero en Barcelona como parte de la celebración del Mobile World Congress, y del cual cabe alguna posibilidad de que se presente también el Nothing Phone (3).

Más información: SmartPrix

Vía: 9to5Google

Imagen: Promocional para Nothing Phone (2)/crédito: Nothing