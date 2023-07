Nothing Phone (2), el nuevo móvil insignia de Nothing Tech, al detalle

Ha llegado el día fijado por Nothing Tech, la compañía con sede en Londres fundada por Carl Pei, para la presentación oficial del nuevo Nothing Phone, el Nothing Phone (2), que evoluciona de forma notable con respecto al modelo del pasado año.

La compañía lo ha desarrollado de manera que el hardware y software trabajen juntos para ofrecer una experiencia de nivel premium, con un acabado que incluye una parte trasera de vidrio acolchado ligeramente curvado, además de utilizar un marco estrecho fabricado con aluminio 100% reciclado.



Una interfaz Glyph evolucionada para ofrecer mayores posibilidades

En este modelo también se ha mejorado la interfaz Glyph otorgando mayores posibilidades gracias a los mayores segmentos de luces incluidos, permitiendo incluso la integración con terceras aplicaciones, y permitiendo a los usuarios establecer sus combinaciones de sonidos y luces completamente personalizados, para evitar en lo posible la consulta constante de la pantalla.

El apartado fotográfico también evoluciona notablemente

La utilización del procesador Snapdragon 8 Gen 1+ también consigue una mayor rapidez y un menor consumo energético, que según la compañía, ofrece una mejora general del rendimiento del 80% en

comparación al Phone (1), permitiendo la apertura de las aplicaciones el doble de rápidas, unido además a que gracias a gracias a este procesador, el nuevo Nothing Phone (2) es capaz de ofrecer la mejor experiencia de cámara posible.

La compañía destaca en su guía que:

Equipado con un procesador de señal de imagen (ISP) de 18 bits, Phone (2) es capaz de capturar 4000 veces más datos de cámara que el Phone (1). Esto nos ha permitido desarrollar algoritmos más avanzados para conseguir los mejores efectos de claridad, color y tono.

Como ya sabíamos, este nuevo modelo apuesta por dos cámaras traseras de 50MP, la principal y la gran angular, que funcionará con ajustes inteligentes destacando la tecnología “Motion Capture 2.0” para la detección de la persona u objeto en movimiento con gran precisión en tiempo real.

También destacan la tecnología “2X Super-Res Zoom” para conseguir fotografías completamente nítidas a plena distancia. Por su parte, también cuenta con una cámara frontal con sensor de 32MP.

Su capa personalizada ofrece mayores posibilidades de personalización

A todo ello se encuentra la llegada de Nothing OS 2.0, con mayores posibilidades de personalización, destacando que los iconos comienzan a ser monocromáticos y más elegantes, además de reinventar la función de inicio y pantalla de bloqueo para posibilitar el acceso directo a las aplicaciones sin distracción alguna.

Apostando por la sostenibilidad

En lo que respecta a la sostenibilidad, además del marco de aluminio 100% reciclado, la compañía también ha destacado el uso de estaño 100% reciclado para sus 9 placas del circuito, y también en la lámina de cobre 100% reciclada en la placa del circuito principal y más del uso del 90% de acero reciclado en las 28 piezas estampadas de acero.

Con sus medidas de sostenbilidad han logrado reducir un 8,6% la huella de carbono con respecto al Nothing Phone (1). Además, el embalaje se encuentra completamente libre de plástico y utiliza un 60% del papel reciclado.

Especificaciones técnicas

Ahora toca mirar más de cerca las especificaciones de este impresionante dispositivo.

Nothing Phone (2) utiliza una pantalla OLED de 6,7” bajo tecnología LTPO a una resolución de 2400 x 1080 píxeles (resolución 2K) a 394 ppi, con relación de contraste 1,000,000:1, pudiendo alcanzar un nivel de brillo máximo de hasta 1600 nits.

También dispone de una frencuencia de actualización adaptativa que va desde 1Hz a 120Hz, además de disponer de una frecuencia de muestreo táctil de 240Hz, compatibilidad con HDR10+ & SGS Low Blue Light, y con protección contra golpes gracias a la tecnología Cristal Corning® Gorilla 5, tanto en el frontal como en la parte trasera.

Como procesador se ha optado por el Snapdragon 8 Gen 1+, al ser una opción potente y segura, ya que ha recibido las mejoras correspondientes a lo largo del tiempo, y le acompañarán las siguientes variantes con sus respectivos precios: 8GB/128GB (649€), 12GB/256GB (699€), y 12GB/512GB (799€).

Cuenta con una batería de 4700 mAh con soporte para la carga rápida por cable de 45W, logrando obtener una carga completa de la misma en tan sólo 55 minutos. También es compatible con la carga inalámbrica Qi de 15W con soporte de carga dual, consiguiendo una carga completa en 130 minutos, y contando además con carga inversa de 5W.

En el apartado fotográfico se ha optado por una cámara principal con sensor Sony IMX890 de 50MP (ƒ/1.88), que incluye estabilización OIS y EIS, acompañado de una cámara con sensor Samsung JN1 de 50MP (ƒ/2.2) con estabilización EIS y campo de visión de 114°. La cámara frontal cuenta con un sensor Sony IMX615 de 32MP

En cuanto a conectividad inalámbrica, dispone de soporte para Gigabit 5G (NSA y SA), Wi-Fi 6, Bluetooth v5.3 y NFC.

El dispositivo también viene con 3 micrófonos de alta definición y altavoces estéreo duales, cuenta con clasificación IP54, y su software dispondrá de 3 años de actualizaciones de Android y 4 años de parches de seguridad cada 2 meses.

Los usuarios podrán elegir su unidad, además de entre las tres opciones de configuración, entre las dos opciones de color posibles: blanco y gris oscuro. Actualmente ya se encuentran disponibles en fase de pre-reserva desde la web oficial.

La compañía nos dice que en España, los primeros interesados podrán conseguir sus unidades a través de la tienda de Fnac Callao en Madrid, disponiendo además de algunas ventajas y ofertas exclusivas.