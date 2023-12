Cómo pasar de PDF a vídeo presentación usando la Inteligencia Artificial

Si tienes un PDF con una presentación llena de texto, y necesitas presentarla en formato de vídeo, presta atención a lo nuevo de Spiritme.

Esta web ya os la comenté hace meses, una solución que me llamó la atención por la creación de avatares artificiales que gfesticulaban y hablaban de forma natural a partir del texto que le envíabamos. Ahora ha evolucionado y admite PDFs.

Ahora, con más de 65,000 usuarios, han decidido facilitar la vida de los marketers, especialmente aquellos enfocados en el marketing entrante. Para ello, se han dedicado a la automatización en la creación de videos a partir de presentaciones. Esta funcionalidad no solo ahorra tiempo, sino que también permite concentrarnos en la creatividad y el contenido, sin preocuparnos por los aspectos técnicos de la producción de video.

Su producto se distingue por tres tecnologías principales:

Asistente de Filmación con IA : Esta herramienta ayuda a configurar la producción del video, asegurando una calidad profesional sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

: Esta herramienta ayuda a configurar la producción del video, asegurando una calidad profesional sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Motor de Expresiones Faciales Dinámicas : Con esta tecnología, los videos se vuelven más vivos y atractivos, capturando y transmitiendo emociones reales, algo fundamental en la comunicación efectiva.

: Con esta tecnología, los videos se vuelven más vivos y atractivos, capturando y transmitiendo emociones reales, algo fundamental en la comunicación efectiva. Escritor de Guiones con IA: Para aquellos que luchan con la creación de guiones, esta función es un salvavidas. Genera guiones coherentes y atractivos, adaptados a necesidades específicas.

Aunque la solución no es gratuita, ofrecen crear un video de un pitch deck en francés, totalmente gratis.

Es importante recalcar que, a pesar de los numerosos beneficios que ofrece la automatización, como en el caso de Spiritme AI ScriptWriter, no siempre es aconsejable automatizar todos los aspectos de un proceso. La automatización, aunque eficiente, puede no ser adecuada para ciertas tareas que requieren un toque humano, como la creatividad pura, la empatía y la comprensión profunda de las emociones humanas. En el ámbito del marketing y la creación de contenidos, por ejemplo, la sensibilidad y la perspectiva única que aporta un ser humano son cruciales para conectar de verdad con el público. Por lo tanto, aunque herramientas como Spiritme son invaluables para facilitar y agilizar ciertos procesos, es esencial mantener un equilibrio y no relegar completamente al ser humano en el ámbito creativo y emocional. La tecnología debe ser vista como una herramienta para amplificar y asistir las capacidades humanas, no para reemplazarlas por completo.

Enlace: studio.spiritme.tech