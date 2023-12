Dispositivos Samsung ofrecerán experiencias inmersivas basadas en «El Juego Del Calamar»

Entusiastas de la serie «El Juego del Calamar» de Netflix ahora pueden disfrutar de experiencias inmersivas basadas en la exitosa serie de Netflix con el uso de dispositivos Samsung, comenzando en la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos, aunque la iniciativa impulsada por Samsung Electronics y Netflix llegará a lo largo de 2024 a otras ciudades del mundo bajo el nombre de «quid Game: The Trials”

Tan sólo deberán inscribirse en la nueva iniciativa, donde gracias a la combinación de los televisores de última generación de Samsung y los dispositivos móviles Galaxy obtendrán de una experiencia inmersiva inolvidable para cada uno de los juegos en los que participen.



La última tecnología de Samsung como la gran protagonista

En esta iniciativa, los grandes protagonistas no serán los jugadores sino más bien los modelos insignia Neo QLED 8K, 4K y The Frame de Samsung, que se encontrarán ubicados estratégicamente para aportar la inmersibilidad de la experiencia, comenzando de entrada con los televisores Neo QLED 8K de Samsung, que darán la bienvenida a los visitantes mostrando el tráiler de “Squid Game: The Challenge”

Como parte de los juegos, en el juego de Luz Roja Luz verde, un dispositivo Galaxy S23 Ultra capturará momentos clave del juego con vídeo Hyperlapse e imágenes de alta calidad, y el S Pen aportará su precisión a la hora de cortar formas geométricas en las galletas como parte de otro juego.

Una experiencia inmersiva que no dejará indiferente

Además, acorde a Samsung:

Los visitantes pueden disfrutar del juego en la pantalla inmersiva ultra ancha del Galaxy S23 Ultra y desafiarse a sí mismos con cinco niveles de dificultad. Los jugadores también pueden comprobar su clasificación frente a sus competidores en la tabla de clasificación. Además, el S Pen también se puede utilizar para capturar fotos del juego y compartirlas una vez finalizado.

Tras finalizar la participación, cada jugador irá pasando a una sala VIP donde pueden observar los desafíos en curso a través de la pantalla de gran tamaño, de 85 pulgadas, de The Frame.

Para Stephanie Choi, vicepresidenta ejecutiva y directora de marketing de Mobile eXperience Business de Samsung Electronics:

La relación de larga data de Samsung con Netflix se basa en un propósito compartido, que es alimentar pasiones y ayudar a las personas a descubrir nuevos mundos. Es a través de nuestra relación abierta y colaborativa que podemos abrir portales hacia experiencias nuevas e inmersivas

Más información/Crédito de imagen: Samsung