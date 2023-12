Opera GX tiene una nueva función para evitar miradas indiscretas

Opera GX está agregando una curiosa función a su dinámica, que te servirá para evitar que otros sepas qué estabas haciendo en el navegador web.

Una función que puedes activar fácilmente en el navegador, y que te podría servir de utilidad en más de una ocasión. Te contamos de qué se trata.

Un «botón del pánico» en Opera GX

Las funciones especiales de Opera GX no solo lo convierten en un navegador web para gamers, sino que también puede ser la opción favorita para cualquier usuario que disfrute su dinámica.

Una dinámica que ahora ofrece un plus gracias a su nueva función: un botón del pánico. Una función que no encontrarás en ningún otro navegador web, y que puede salvarte de las miradas indiscretas.

El equipo de Opera sabe que los usuarios suelen quedarse pegados a los jueguitos o vídeos de YouTube cuando no debieran, como las horas de trabajo o las destinadas al estudio, y pretenden ayudarles con la nueva función.

No, no solo se trata de una función que te ayudará a combatir este hábito, sino que tiene como objetivo salvarte de esos momentos incómodos cuando aparecen tus padres, o tu jefe.

Un atajo de teclado que te salvará de las miradas indiscretas

Para que no descubran que no estás haciendo tu trabajo, Opera GX te permite usar un atajo de teclado que no dejará rastro del uso que le estabas dando al navegador web:

[…] puedes presionar rápidamente la tecla F12 y se activará el botón de pánico. Esto silencia y pausa rápidamente la reproducción de todas las pestañas y fuerza a abrir una nueva ventana de contenido totalmente insípido y «seguro», manteniendo tus secretos a salvo para otro día.

Sí, con solo pulsar F12, el juego o vídeo que estabas mirando en el navegador web desaparecerá, y automáticamente pasará a una «pestaña segura». Puedes elegir cualquier sitio web que desees para que sirva como esta pestaña segura, o puedes elegir alguna de las opciones sugeridas por Opera GX. Por ejemplo, Wikipedia.

Y cuando quieras volver a lo que estabas haciendo, solo usa nuevamente F12. Un detalle a tener en cuenta es que necesitas activar la opción «Early Bird» en la configuración del navegador web para que se habilite el botón de pánico.

