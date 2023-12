THERAi, un chat con IA que recuerda y construye a partir de interacciones pasadas

Me he encontrado con una propuesta fascinante en el campo de la inteligencia artificial: THERAi. Esta plataforma, basada en la arquitectura GPT-4 de OpenAI, promete una experiencia de usuario revolucionaria.

Lo primero que me llamó la atención de THERAi es su capacidad para recordar y construir a partir de interacciones pasadas. Esta característica permite que THERAi ofrezca respuestas no solo inteligentes, sino también profundamente relevantes y personalizadas para cada usuario, algo que ChatGPT no hace, ya que cada chat es independiente del otro.

THERAi incluye funciones innovadoras que mejoran la experiencia del usuario:

Función de Humanización : Esta herramienta aporta un toque humano a los textos generados por la IA, haciéndolos más cercanos y menos robóticos.

: Esta herramienta aporta un toque humano a los textos generados por la IA, haciéndolos más cercanos y menos robóticos. Escritor de Ensayos Interactivo : Ideal para estudiantes y profesionales, esta herramienta asiste en la estructura y redacción de ensayos.

: Ideal para estudiantes y profesionales, esta herramienta asiste en la estructura y redacción de ensayos. Análisis de Sentimiento Público en Tiempo Real: Proporciona una visión valiosa sobre la opinión pública, útil para diversas profesiones.

THERAi indica que se enfica en personalización y cuenta con enfoque en la privacidad. Cuanto más interactúas con la plataforma, más se adapta a tus necesidades y estilo. Tienes control total sobre tus datos, asegurando una experiencia segura y personalizada.

La promesa de soportar múltiples modos de comunicación, como texto y voz, es algo que definitivamente espero con interés. Esta flexibilidad hará que la plataforma sea accesible para una gama más amplia de usuarios.

El diseño intuitivo y centrado en el usuario de THERAi facilita la navegación y el disfrute de la plataforma, un aspecto crucial para cualquier herramienta tecnológica moderna, siendo gratuito en esta fase de pruebas.

Otro aspecto notable es la capacidad de THERAi para ofrecer consejos personales y asistencia profesional, actuando como un asistente y asesor personal combinado.

Aún está en pañales, pero no puedo evitar pensar en el vasto potencial que esta plataforma tiene para transformar nuestra interacción con la tecnología. La idea de un asistente AI que no solo responde sino que también aprende y se adapta a nosotros individualmente es, sin duda, un paso hacia un futuro más integrado y personalizado en la tecnología. Lo que más me entusiasma es la perspectiva de una IA que se convierte en un verdadero compañero de conversación, uno que comprende y se adapta a nuestras necesidades y preferencias únicas.

Podéis probarlo en therai.me