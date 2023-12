ChatGPT 4.5, lo que se sabe hasta ahora

Aquí tenemos un tema que está generando mucho revuelo en la comunidad tecnológica: la posible fuga de información sobre GPT-4.5, la última actualización del modelo de lenguaje de OpenAI. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto?

Lo primero que nos llega es la posibilidad de que GPT-4.5 incluya capacidades multimodales, extendiéndose más allá del lenguaje para abarcar visión, video, audio y 3D. Imaginad las posibilidades: un modelo capaz de entender y generar no solo texto, sino también imágenes y sonidos. Esto podría abrir puertas a aplicaciones inimaginables en campos como la educación, el entretenimiento y más allá.

Es cierto que GPT 4 ya sabe interpretar imágenes, y que tiene un chat de audio abierto, pero estamos hablando de algo mucho más poderoso que lo disponible actualmente.

Otro punto que ha causado revuelo es la filtración de una estructura de precios para GPT-4.5. Según la información, el modelo tendría un costo de 0,06 euros por 1.000 tokens de entrada y 0,18 euros por 1.000 tokens de salida. Además, se menciona una variante GPT-4.5 64K a 0,12 euros por 1.000 tokens de entrada y 0,36 euros por 1.000 tokens de salida, así como una opción enfocada en audio y voz, con tarifas por minuto. Estos precios son notablemente más altos que los de GPT-4, lo que podría reflejar una mayor sofisticación del modelo.

OpenAI “leaked” GPT-4.5 👀

Most advanced model brings multi-modal capabilities across language, audio, vision, video, and 3D, alongside complex reasoning and cross-modal understanding.

New models:

• GPT-4.5

• GPT-4.5-64k

• GPT-4.5-audio-and-speech pic.twitter.com/hRyAbJXK40

— Daniel Nguyen (@daniel_nguyenx) December 14, 2023