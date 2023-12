Nadal y Alcaraz encabezan la próxima retransmisión deportiva en directo de Netflix

Netflix ha comenzado a promocionar su siguiente retransmisión deportiva en directo al que ha llegado a llamar «El Slam de Netflix«, programado para el 3 de marzo del próximo año 2024 para enfrentar a dos superestrellas del mundo del tenis: Rafael Nadal y Carlos Alcaraz.

La compañía lo promociona con un enfrentamiento épico EN DIRECTO, que además será producido por Full Day Productions, compañía que ha ya producido la Copa Netflix, los Premios ESPY, el Show de la Alfombra Roja de los Oscar y los Honores de la NFL.



Se trata de la segunda retransmisión deportiva en directo que lleva a cabo la plataforma de transmisión tras la organizada el pasado mes de noviembre para enfrentar a conductores de la fórmula 1 que participaron en su serie documental Drive to Survive con golfistas profesionales de Full Swing.

El Slam de Netflix se llevará a cabo desde el recinto deportivo Michelob Ultra Arena ubicada dentro del complejo de Mandalay Bay Resort and Casino en la zona del Las Vegas, siendo una retransmisión dual dirigida a los mercados de habla inglesa y española.

Además de estar encabezado por los españoles Nadal y Alcaraz, Netflix dice que más adelante anunciará también los «jugadores y enfrentamientos adicionales» que se incluirá en la retransmisión.

Además de la retransmisión en directo, que podemos entender que no tendrá coste adicional para los suscriptores, aquellos que decidan ir a verlo in situ podrán, desde el próximo viernes 15 de diciembre, adquirir sus entradas, con un coste que va desde los 88 dólares, sin incluir cargos ni tarifas de servicio aplicables a través de www.axs.com.

Ahora bien, ¿significa esto que Netflix está interesada en la retransmisión deportiva hasta el punto de encontrarnos con que en un futuro llegue a adquirir de derechos de transmisión de grandes ligas?

La respuesta es No, al menos que por el camino cambien de parecer, tratando más bien de que las retransmisiones deportivas que lleguen a realizar tengan relación alguna con contenidos bajo demanda.

Es lo que se apunta con el Torneo de temporada de la NBA, que según rumores, pueden tener relación con una posible serie documental, y además, acorde a Netflix:

Netflix es el hogar principal para grandes historias deportivas con éxitos como Fórmula 1: Drive to Survive, Break Point, Full Swing, Untold, Quarterback, Tour de Francia: Unchained, Under Pressure: The U.S. Women’s World Cup Team, la próxima serie que sigue a los atletas en atletismo, rugby y NASCAR, así como la Copa Netflix del mes pasado.